I danni del “gretinismo”: la parata “green” blocca Milano, smog alle stelle. E le bollette le paga papà

Altro che green… Smog alle stelle a Milano grazie ai “gretini”. in quello che doveva essere un venerdì ecologico. Si chiamano “Fridays for future”, cioè i “venerdì per il futuro”. A idearli è stata Greta Thumberg. E i “gretini” tutti ad andargli dietro, sventolando la bandierina ambientalista da un capo all’altro del pianeta. Salvo poi constatare che venerdì a Milano e l’aria è diventa irrespirabile. Gli studenti milanesi si sono accodati a quello che oramai viene concepito come uno “sciopero scolastico” ; la prospettiva di un venerdi fuori dalla scuola è troppo ghiotta, irrinunciabile. Ma la cosa patetica oltrechè paradossale è che queste sfilate ecologiste si rivelano una mazzata per il clima.

Gretini in piazza a Milano, i danni collaterali; smog alle stelle

A migliaia i manifestanti per il clima hanno invaso le strade e le piazze del centro con un corteo che è partito alle 9 da largo Cairoli. “E che, complice anche il richiamo esercitato dalle sfilate a dagli eventi della settimana della moda, ha avuto ben presto effetti raccapriccianti sul traffico cittadino“. A Milano lo smog si tagliava a fettine. Lo racconta un cronista milanese di Libero oggi in edicola. Una iattura per l’aria che si respira. Il motivo: “lunghe colonne di auto praticamente ferme o a passo d’uomo e tempi di percorrenza decuplicati. Tradotto: inquinamento alle stelle, dato che motori accesi più alungo vogliono dire più emissioni di gas nocivi!”.

Milano, la parata verde manda il traffico in tilt, aria irrespirabile

E loro, i gretini inebetiti dalla propaganda ambientalista, neanche si chiedevano quali effetti la loro marcia green stesse provocando. Il clima a Milano – assicura il cronista- è peggiorato in poco tempo in termini di inquinanti e surriscaldamento dell’atmosfera. “Oggi o domani, le registrazioni delle centraline che registrano la qualità dell’aria in centro metteranno tutto nero su bianco. E le tante Greta Thumberg in giro per l’Italia e l’Europa avranno un motivo in più per strillare i loro slogan”, scrive sconsolato.

I gretini se ne infischiano delle bollette alle stelle. Pagano i genitori…