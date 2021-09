Gli 85 anni di Berlusconi, da Brunetta “coccoloso” alla ola del Monza: gli omaggi social al Cav

Compleanno in famiglia per Silvio Berlusconi, che oggi compie 85 anni. Il Cav festeggerà a Villa San Martino, ad Arcore, insieme ai figli, ai nipoti e alla fidanzata, la deputata azzurra Marta Fascina. Per i Berlusconi sarà una doppia festa: un paio di giorni fa, infatti, Luigi, il più giovane dei figli dell’ex premier, ha compiuto 33 anni e quest’estate è diventato papà di Emanuele Silvio, un nuovo nipotino e un motivo in più per festeggiare per il leader azzurro.

Il post della fidanzata: «Auguri, amore mio»

La scelta di una festa privata, però, nulla ha tolto alla dimensione anche pubblica di questo compleanno, che sta ampiamente rimbalzando sui social e non solo. Oltre all’omaggio della fidanzata, che ha postato una foto mano nella mano con la didascalia, «auguri, amore mio», fra i primi e più calorosi auguri giunti in giornata si registrano quelli di Renato Brunetta. «Auguri Presidente Berlusconi! Abbiamo costruito importanti pezzi di storia e sono certo che ci aspetta ancora tanto altro da realizzare insieme», ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione.

Brunetta si scioglie: «Auguri dal tuo Renato, che ti vuole bene»

«Protagonista di tante battaglie, leader indiscusso del nostro movimento, uomo politico e imprenditore visionario e lungimirante. La tua guida – ha proseguito Brunetta – resta vitale e fondamentale per Forza Italia e per tutto il centrodestra. Sento, dal profondo del cuore, di doverti ringraziare per quanto hai fatto e per quanto farai ancora per il tuo Paese. Con tutta la stima e l’affetto, ti auguro un sereno compleanno. Il tuo Renato, che ti vuole bene».

L’omaggio di Toti: «Un pesto rigorosamente senz’aglio!»

Ma tantissimi, a partire da quelli sulle pagine ufficiali del partito, sono stati anche gli auguri rimbalzati sui social, molti dei quali all’insegna della gratitudine. «Sempre dalla tua parte. Buon compleanno, presidente», ha Maurizio Gasparri, mentre Maurizio Lupi ha spiegato che «il sentimento che provo di fronte agli 85 anni di Berlusconi è quello della gratitudine. Come politico, come italiano e…come tifoso del Milan. Sull’onda del sostegno a Solidarnosc avevo imparato un canto polacco, Sto lat, cento anni. Sto lat presidente! Buon compleanno!».