Giorgia Meloni all’attacco del ministro Speranza: “Continua a fare orecchie da mercante”

Meloni manda un messaggio chiaro a Speranza: “La fondazione Hume certifica – in uno studio del ricercatore Mario Menichella – che le terapie domiciliari abbattono drasticamente la mortalità e l’ospedalizzazione da Covid19“. La leader di FdI posta il suo pensiero sulla sua pagina FB, citando uno studio sulle terrapie precoci rilanciato dal quotidiano la Verità.

In base a questa ricerca, riassume la leader di Fratelli d’Italia, “sempre più medici di base hanno iniziato a curare pazienti positivi al virus con risultati stupefacenti. Da 18 mesi, chiedono al Ministro Speranza di studiare e validare i protocolli per curare la malattia nella fase precoce; superando l’ormai tristemente nota ricetta della “tachipirina e vigile attesa” , prosegue il suo ragionamento. Lui non ha mai risposto nel merito. Nonostante con queste terapie si riducano dell’80 per cento i ricoveri e cali drasticamente il numero dei decessi.

Pertanto sconcerta il silenzio di Speranza su uno studio di grande interesse. La Fondazione Hume diretta da Luca Ricolfi non è esattamente un’accolita di no vax. Eppure “il Ministro della Salute ha sempre fatto orecchie da mercante – scrive Giorgia Meloni -. Chiudendo gli occhi di fronte alle evidenze cliniche messe sulla sua scrivania dai medici. Tutto ciò è letteralmente inaudito: mi domando come faccia a dormire sereno la notte. La strategia di questo Governo è combattere il Covid o continuare a calpestare le libertà e i diritti dei cittadini come nessun altro Stato occidentale si è sognato di fare?”. La lotta al virus non può limitarsi all’estensione del green pass come se non ci fosse un domani, come se le cure domiciliari non facessero parte di una strategia di contrasto fondamentale.