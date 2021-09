Covid e cure domiciliari, “Fuori dal coro” rilancia. Meloni incalza: Speranza fa spallucce, il governo tace (video)

Covid e cure domiciliari: Fuori dal coro rilancia. E la Meloni incalza: Speranza fa spallucce. Per il governo il tema è un tabù… La copertura vaccinale e l’adesione ai comportamenti individuali non devono considerarsi come alternative all’immunizzazione. Ma nemmeno offuscare l’importanza delle cure domiciliari per il Covid. Specie in considerazione del fatto che, sul tema fin qui troppo spesso relegato ai confini del dibattito intestato alla pandemia, e incomprensibilmente trascurato, è in corso da tempo una sorta di braccio di ferro tra l’esecutivo e l’unica forza di opposizione, Fratelli d’Italia, che sulla questione è in prima linea dal primo istante.

Meloni rilancia sul tema delle cure domiciliari per il Covid

Tanto che, in considerazione della pertinenza delle argomentazioni mosse ciclicamente da Giorgia Meloni sul fronte delle terapie domiciliari per curare il Covid-19, il tema è tornato alla ribalta proprio pochi giorni fa. quando, in Senato, si è tenuto un convegno intitolato International Covid Summit – Esperienze di cura dal mondo, promosso dalla senatrice leghista Roberta Ferrero. Per non parlare degli approfondimenti che la tv dedica alla materia, come l’ultima puntata di Fuori dal coro, condotto da Mario Giordano, ha dimostrato una volta di più. Alimentando i dubbi anche sottolineando: «Il protocollo è ancora fermo a tachipirina e vigilia attesa. Perché siamo ancora fermi a questo punto? Ce lo possiamo chiedere? Noi ci poniamo queste domande da mesi»… Ma il governo, sulla “vexata quaestio”, tace da sempre. E continua a farlo…

“Fuori dal coro” riapre un dibattito su cui il governo ostenta silenzio: il post della Meloni

E allora, è proprio dall’incursione di Fuori da coro, condotto su Rete 4 da Mario Giordano, che Giorgia Meloni, sensibile all’argomento, ha scelto di ripartire. Commentando silenzio istituzionale e approdi della ricerca, per rinverdire proposte e disquisizioni. A cui il governo, e soprattutto il ministro della Salute, Roberto Speranza, continuano a fare spallucce e orecchie da mercante… Dunque, in un post sulla sua pagina Facebook, la leader di Fratelli d’Italia rileva: «Mario Giordano pone le stesse domande che, da tempo, noi facciamo al Ministro Speranza. Perché sulle cure domiciliari si continua a tacere: tantissimi medici e operatori sanitari aspettano ancora risposta su questo argomento ma per il Governo sembra essere un vero tabù. Tutto questo è incomprensibile».