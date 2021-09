La Roma di Michetti tra sogni, progetti e candidati alla presidenza dei Municipi: ecco la lista

Michetti, un sogno ambizioso, progetti concreti e una squadra pronta per realizzarli: a partire dai candidati alla presidenza dei Municipi. È seguendo queste coordinate di riferimento che il candidato sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, torna a illustrare il piano per la rinascita della città eterna e le persone con cui attuarlo. «Il mio sogno è che la Capitale torni a risplendere», ha dichiarato in un’intervista a Corriere Tv, oggi pubblicata sul Corsera. Asserendo di avere un debito con Roma: «Mi ha accolto orfano. Curato e aiutato a laurearmi». Quindi ha aggiunto: «Milano funziona perché le varie forze hanno lavorato per la città. Credo che il centrodestra e il centrosinistra, anche se con segno diverso, hanno però un indirizzo comune: la collaborazione al centro del sistema».

Michetti tra sogni, progetti e candidati alla presidenza dei Municipi di Roma

Un approccio appassionato e pragmatico, quello di Michetti, che tra progettualità e entusiasmo, ammette di temere principalmente un fattore: «L’astensionismo. Perché se la gente non va a votare, vuol dire che non abbiamo suscitato emozioni. Coinvolgimento e passione nei cittadini sulla visione che proponiamo». Una visione in nome della quale nei primi cento giorni, confidando nelle sue capacità di conoscitore della pubblica amministrazione, Michetti si dedicherebbe subito a «creare nuove isole ecologiche per una rapida ed efficace pulizia della città». Quindi, prosegue il candidato sindaco del centrodestra entrando nel merito delle iniziative possibili, «rivedrei il sistema delle corsie preferenziali, inserendo “semafori intelligenti”».

Michetti annuncia i candidati per la presidenza dei Municipi

Ma questi, come altri progetti che Michetti ha in serbo per la capitale, necessitano di una squadra con cui concretizzarli. Per questo, poco fa il candidato sindaco del centrodestra ha reso noto di aver «ricevuto dai rappresentanti della coalizione che sostiene la mia candidatura a sindaco di Roma i nomi dei candidati alle presidenze dei Municipi della Capitale». E ancora: «Li ho vagliati personalmente – ha spiegato Michetti –. Sono persone estremamente capaci, radicate sul territorio, credibili e con esperienza. Una squadra di uomini e donne che sono orgoglioso di avere al mio fianco in questa grande sfida per dare un futuro diverso alla città».

Ecco l’elenco della squadra

E allora, ecco di seguito l’elenco dei nomi dei candidati ai Municipi annunciati da Michetti. Municipio I: Lorenzo Santonocito. A seguire, municipio II: Patrizio Di Tursi. Per il municipio III: Giordana Petrella. Mentre per il IV municipio: Roberto Santoro. Municipio V: Daniele Rinaldi. Al municipio VI: Nicola Franco. Municipio VII: Luigi Avveduto. E ancora: al municipio VIII: Alessio Scimè, e per il IX municipio: Massimiliano De Juliis. Al municipio X: Monica Picca. Inoltre, al municipio XI: Daniele Catalano. Per il municipio XII: Pietrangelo Massaro. Al municipio XIII: Marco Giovagnorio. municipio XIV: Domenico Naso e, infine, municipio XV: Andrea Signorini.