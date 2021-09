Bollettino Covid 4 settembre: 6.157 contagi, 56 morti. Cuba inizia a vaccinare i bambini dai 2 anni

Sono 6.157 i contagi in Italia oggi, 4 settembre 2021, nel bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Da ieri, registrati altri 56 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 331.350 tamponi con un tasso positività all’1,85%. In aumento i ricoveri ordinari, 40 in più, che salgono a 4.204, mentre sono in totale 569 i ricoverati in terapia intensiva, 13 in più rispetto a ieri. Da inizio pandemia i decessi sono stati 129.466. Sono 4.299.621 in totale i dimessi e guariti, 6.086 nelle ultime 24 ore, e sono 137.039 gli attuali positivi nel nostro Paese.

I tamponi sono 331.350, 35mila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende dal 2,3% all’1,9%. I decessi nelle 24 ore sono 56 (il giorno precedente 58), per un totale di 129.466 vittime dall’inizio dell’epidemia. Tornano a salire i ricoveri ordinari, 40 in più (il giorno prima -41), 4.204 in tutto, mentre le terapie intensive sono 13 in più (il giorno prima +1) con 53 ingressi del giorno (di cui 12 nella sola Sicilia), e sono 569 in totale. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La mossa di Cuba per frenare il virus: vaccinare i bambini dai 2 anni

Sul fronte della lotta internazionale virus, Cuba ha approvato l’uso di emergenza del suo vaccino Soberana 02 contro il Covid anche per la fascia di età fra i 2 e i 18 anni. «Questo permesso garantisce di proseguire senza pause il cronoprogramma nazionale di immunizzazione», ha twittato il ministro degli Esteri Bruno Rodriguez, dopo il via libero dell’ente regolatorio cubano Cecmed.

Giovedì le autorità sanitarie avevano annunciato che le vaccinazioni per il gruppo 2-18 anni si sarebbero aperte domani, per durare fino al 5 novembre. Le autorità cubane intendono inoculare almeno una dose a tutte le persone vaccinabili entro settembre, per arrivare al 92,6 % della popolazione completamente immunizzata, bambini compresi, entro la fine di novembre. Cuba conta 11,3 milioni di abitanti ed è l’unico paese latino americano ad aver sviluppato propri vaccini contro il covid-19.

