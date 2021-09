Angelica riletta da Macioce nel suo romanzo d’esordio: cari paladini, io vi manovro così

Ora Vittorio Macioce, giornalista e organizzatore del Festival delle Storie , nel suo libro d’esordio, “ Dice Angelica ” (Salani, pp. 300), le dà sostanza e parola, profondità e anima. E così Angelica ci svela il suo punto di vista tutto femminile, sui paladini e sui mori che la rincorrono, la inseguono, la desiderano. Io – dice Angelica – “ gli eroi li muovo, li manovro, per quello che mi serve ”. Angelica così non è più la bella irraggiungibile del poema di Boiardo né l’ammaliatrice di quello di Ariosto. Macioce segue le sue tracce, la comprende, la scruta, la interroga, la ridisegna e la perfeziona.

Angelica non è più la figurina bionda sempre in fuga che abbiamo imparato a conoscere sui banchi di scuola: nel libro di Macioce, che è un po’ romanzo, un po’ introduzione al mondo di Ariosto, un po’ analisi psicologica, sono gli altri che le girano attorno, come falene attratte dalla luce sempre a un passo dal lasciarsi divorare e bruciare. Lei non muove solo l’azione, lei è la protagonista. Ed è la sola che pare avere un’anima. Mentre gli altri sono tutti eroi di una favola rinascimentale, piena di simboli fantastici, che assomiglia a un videogame.

Angelica parla ancora al lettore contemporaneo?