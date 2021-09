Anche Prodi contro Letta: «Basta Ius soli e ddl Zan. Inizia a fare politica senza slogan»

Enrico Letta ha da poco concluso la Festa dell’Unità di Bologna rilanciando in chiave elettorale i cavalli di battaglia del Pd: Ius soli e ddl Zan. «Le nostre battaglie sui diritti troveranno risultati entro la legislatura», ha promesso. Non avrebbe mai pensato il segretario dem che si sarebbe preso un liscio e busso proprio da Romano Prodi, che in un’intervista a la Stampa non ha lesinato i suoi bonari consigli. Bonari ma affilati.

I “consigli” di Prodi a Letta: lo Ius soli non porta voti…

Le battaglie di bandiera non ti porteranno un voto, gli manda a dire il fondatore dell’Ulivo, che di Letta è stato uno dei padri politici. Prodi gli ha suggerito di rimpolpare un po’ il proprio repertorio. Basta con Ius soli e ddl Zan. Ci sono anche i temi sociali. Temi quasi del tutto evitati nel discorso di chiusura. L’ex premier in un colloquio con la Stampa manda al suo “allievo” un messaggio chiaro. Inizi a fare politica, andando oltre le bandierine e gli slogan: «Se il Pd deciderà di spingere per una politica di forte rivendicazione dei diritti sociali (lavoro, scuola, salute, casa) i voti pioveranno», avverte speranzoso Prodi. Che fare allora dei temi-bandiera, dei diritti individuali, su cui si sta concentrando caparbiamente Letta?

Prodi a Letta: “Basta ius soli e ddl Zan, ci sono anche i temi sociali…”