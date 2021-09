Amazon Prime Video vuole vincere facile: arriva la serie The Ferragnez che sbircia su coppia e affari (video)

Mancava solo questa. Non bastassero post e storie di Instagram, ora i Ferragnez si mostrano nella loro quotidianità social per una serie che Amazon Prime trasmetterà da dicembre. The Ferragnez questo il titolo dello show che tra situation comedy e realtà quotidiana punterà i riflettori sulla celebre coppia. Coniugi affiatati quanto scaltri che di vita vissuta tra intimità domestica, gossip e lanci promozionali, ha fatto un business di coppia. Un affaire sentimental-economico da capogiro…

The Ferragnez, la serie di Amazon Prima Video in uscita a dicembre

Dunque, Fedez e Chiara Ferragni diventano The Ferragnez. O meglio: tornano a mostrarsi in tutto il loro glamour social nella serie che Amazon Prime trasmetterà da dicembre. «L’abbiamo fatto per davvero. Io e la mia famiglia siamo veramente fieri di annunciarvi la nostra nuova serie tv: The Ferragnez», annuncia Chiara Ferragni dal proprio profilo Instagram. «Uscirà questo Dicembre in tutto il mondo su Amazon Prime Video. Non posso dirvi di più. Ma non vedo l’ora che vada online. Sono sicura che vi piacerà», scrive l’imprenditrice e influencer. Mentre Fedez, dal proprio profilo, pubblica il video che annuncia la docuserie in 8 episodi. Prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios. E che già dal debutto, in esclusiva su Prime Video, sarà diffusa in 240 Paesi e territori nel mondo.