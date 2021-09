Alto Adige, torna la dad: casi di positività tra alunni e professori, chiuse alcune classi

Se il buongiorno si vede dal mattino… In Alto Adige, torna lo spettro della dad: a pochi giorni dal ritorno tra i banchi, i test a scuola hanno portato alla chiusura di alcune classi. E così, mentre il governo discetta sul Green pass. E si moltiplicano le lamentele e i disguidi per l’applicazione scolastica della vexata quaestio, in Alto Adige, dove l’anno scolastico è iniziato il 6 settembre, «alcune classi sono già in Dad» per casi di positività tra alunni e professori. Lo fa sapere il sito dio Tgcom24. E lo conferma il presidente della provincia autonoma Arno Kompatscher, ricordando come la Provincia abbia messo in campo un programma di screening a tappeto nelle scuole.

«Lo screening ci aiuterà ad evitare grossi focolai», ha spiegato Kompatscher. Del resto, lo screening altoatesino si aggiunge a quello predisposto a livello nazionale, a campione. «Il ministero alla Salute non ritiene solo utile il nostro screening, ma lo valuta positivo, utile e necessario. Per questo motivo andiamo avanti. I primi casi nelle scuole sono stati scoperti perché le persone, in un modo o l’altro, vengono testate». Una dimostrazione utile – e pratica – di come guardare positivamente a un evento, come quello delle prime aule chiuse in Alto Adige, con conseguente ritorno alla dad, in chiave ottimistica…