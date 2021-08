Salvini cita la Fallaci: «Se non ci difendiamo, la jihad ci distruggerà». Il web: «Andava ascoltata»

«Se non ci si oppone, se non ci si difende, se non si combatte, la jihad vincerà. E distruggerà il mondo che bene o male siamo riusciti a costruire, a cambiare, a migliorare». Matteo Salvini ha rilanciato sulla sua pagina Facebook questa citazione di Oriana Fallaci, come “post fissato in alto”, ovvero di quelli che restano anche quando si scrivono altri messaggi. «Quanta ragione avevi, Oriana!», ha commentato il leader della Lega, il cui post in poche ore ha ricevuto più di 31mila like e 5.500 condivisioni, oltre a quasi 2mila commenti.

Salvini cita Fallaci

Pressoché tutti i commenti concordano sul fatto che, davvero, la giornalista aveva previsto tutto. Tantissimi, poi, si rammaricano anche del fatto che abbia avuto un destino da Cassandra, rimanendo troppo a lungo inascoltata. «Lei, sì, che aveva visto già in anticipo quello che sarebbe successo», ha scritto Paola. «Quanta verità in queste parole. La Fallaci aveva previsto quello che sta accadendo. Peccato che l’abbiano tanto oltraggiata», ha sottolineato Antonietta.

«I buonisti l’hanno sempre criticata»

E, ancora, per Rosa «Oriana Fallaci è stata disprezzata e criticata… Sta di fatto che tutto quello che ha detto lei anni fa si sta verificando oggi, davanti ai nostri occhi», mentre per Franca «i buonisti l’hanno sempre criticata, ma aveva previsto ciò che sta succedendo». «Ma forse alla Festa dell’Unità non la pensano così», è stato il commento caustico di Stefano, mentre, immancabile, è arrivata anche la voce di qualche odiatore che, incurante dell’argomento del post e delle riflessioni che ha suscitato, ha ritenuto di dare il proprio contributo chiedendo: «Hai scoperto che ci sono altre letture oltre “Topolino”?».