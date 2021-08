Salvini “avvisa” i grillini: «Nessun riconoscimento a chi tratta le donne peggio delle bestie»

«Ne ho parlato con il presidente Draghi. Abbiamo parlato di terrorismo internazionale perché quello che accade in Afghanistan rischia di essere un problema per l’Europa e per l’Italia. La Francia ha bloccato 5 afghani per sospetti legami con il terrorismo». Matteo Salvini, a Rimini, mette in chiaro la sua posizione. «Dopo la fuga degli Stati Uniti non concordata e non condivisa che ha lasciato spazio ai talebani, bisogna aiutare i paesi vicini ad ospitare i profughi. Nessuno spazio per gli estremisti islamici, nessun riconoscimento». Una risposta indiretta a chi, come Conte e Di Battisti, fanno i buonisti con i Talebani.

Salvini: «I Paesi europei devono fare la loro parte»

«Ho incontrato l’ambasciatore afghano e pachistano. La soluzione è quella del sostegno alle forze democratiche in Afghanistan. Nessun riconoscimento a chi tratta le donne peggio delle bestie». Poi aggiunge: «L’Italia ha il dovere di ospitare donne, bambini e le persone che hanno collaborato con le nostre istituzioni. Però gli altri Paesi europei e i Paesi vicini devono fare la loro parte. Non può essere sempre e solo l’Italia a farsi carico di tutti».

L’obbligo vaccinale e la risposta degli italiani

Il discorso poi cade sul Covid. «Quando sento parlare di inseguire bambini e ragazzi, dico “attenzione”. Lo dico da padre. Io ho 48 anni e mi sono vaccinato per scelta e non per costrizione. I bambini vanno tutelati e protetti. L’obbligo vaccinale? Spero proprio di no. Nessun Paese europeo ha l’obbligo vaccinale. Non vedo perché debba averlo l’Italia. Gli italiani stanno rispondendo bene».

Salvini: «Il centrodestra è unito ovunque»

L’inizio dell’anno scolastico continua a far discutere. C’è confusione, le regole non sono chiare. «L’ho detto a Draghi. L’importante è che la scuola sia in presenza per tutti. Nessuno deve rimanere fuori dalla classe». E le amministrative? «Lega e centrodestra vanno insieme ovunque», risponde Salvini. «Mentre Letta, Conte, Di Maio, Renzi si dividono e litigano, noi stiamo insieme. Sto lavorando come un matto per tenere il centrodestra unito perché è un valore aggiunto».