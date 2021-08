Salvini a Draghi: incontro a tre con la Lamorgese. La Fornero? «Blocchiamo le autostrade con i tir»

Un ritorno alla Fornero? Non passerà. Ospite di Agorà su Rai 3, Matteo Salvini si è detto pronto alle barricate, anzi ai blocchi stradali, nell’eventualità si andasse oltre le mere ipotesi. «Qualcuno pensa a un ritorno della legge Fornero, e noi su questo altro che rave party, mettiamo i tir all’ingresso delle autostrade», ha detto il leader della Lega.

Lega pronta alle barricate contro il ritorno alla Fornero

Proprio il rave di Viterbo è stato uno degli argomenti affrontati nel corso della trasmissione. Anche perché, al di là degli elementi di cronaca, la vicenda ha evidenti ricadute politiche. Salvini ha ribadito che «il responsabile di quello che accade in Italia è il ministro dell’Interno». «Non si può scaricare il barile su questore, prefetto, polizia o carabinieri, se da mezza Europa entrano indisturbati in migliaia in Italia» e ci sono «morti, stupri, feriti, animali uccisi per sei giorni…».

Salvini: «Dimissioni della Lamorgese per il rave? Ma no»

«La pubblica sicurezza di questo Paese – ha proseguito il leader della Lega – dà all’Europa un’immagine devastante. Altro che attenzionare i terroristi talebani che rischiano di arrivare dall’Afghanistan. Qua – ha sottolineato – non riusciamo a bloccare qualche sciroccato che viene a far casino in provincia di Viterbo». Ciononostante, però, per Salvini Luciana Lamorgese non dovrebbe rassegnare le dimissioni. «Ma no», ha risposto a una domanda sul tema, aggiungendo che piuttosto «deve cominciare a fare il ministro perché gli italiani non se ne stanno accorgendo». «A Draghi – ha quindi aggiunto il leader della Lega – ho chiesto un incontro a tre con il ministro Lamorgese».