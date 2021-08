Pressione alta e pressione bassa: come bisogna comportarsi e quale dieta occorre seguire

Cosa possiamo fare in caso di pressione alta? È necessario come prima cosa valutare la situazione in base alla persona. Perciò non è possibile fornire dei consigli che possano essere utili per tutti. Allo stesso tempo, ci sono alcuni piccoli accorgimenti che bisogna comunque tenere a mente.

Pressione alta, i consigli

Ecco alcune regole da seguire in caso di pressione alta. 1) Non fumare e ridurre il più possibile il consumo di alcol. 2) Seguire una dieta povera di sale. 3) Svolgere attività fisica consona alla nostra persona e in linea con lo stato di salute. 4) Rivedere la propria dieta. Infatti è necessario limitare l’assunzione di cibi contenenti grassi saturi, come le carni rosse e processate (salumi) e formaggi. Anche il sale va rigorosamente ridotto. Allo stesso tempo bisogna evitare di consumare snack e prodotti confezionati che abbandonano di sale. Grande spazio invece a frutta, verdura, pesce (ricco di Omega-3) legumi e cereali integrali.

Come riconoscere la pressione bassa

Bisogna fare attenzione a determinati sintomi della pressione bassa. 1) Stanchezza generale. 2) Sensazione di svenimento. 3) Sensazione di debolezza, gambe deboli e giramenti di testa. 4) Sonnolenza, scarsa concentrazione e difficoltà visiva. 5) Sudorazione fredda.

Cosa bisogna mangiare

Con la pressione bassa abbiamo l’assunzione di molta acqua e sali minerali. Quindi preferiamo tutti quei cibi che ne contengano in grandi quantità. Quali sono? In primo luogo la frutta (arance, limoni e kiwi). Come verdura quella a foglie verde, zucchine e spinaci. Una grossa mano ce la possono dare anche la caffeina e la teina, che possiedono un effetto vasocostrittore e fanno aumentare i livelli della pressione. Forse non tutti sanno che anche la liquirizia può essere un valido aiuto per la pressione. Infatti – grazie alla presenza dell’acido glicirretico – è in grado di aumentare la pressione arteriosa.