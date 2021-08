Paralimpiadi, Bebe Vio, oro nel fioretto, stupisce ancora: “L’impossibile si può fare due volte” (video)

«Se sembra impossibile… allora si può fare… due volte» Così, dopo l’oro di oggi, su Instagram, la campionessa paralimpica di scherma Bebe Vio.

Bebe Vio ha conquistato la medaglia medaglia d’oro nel fioretto individuale categoria B alle Paralimpiadi di Tokyo. Sulla pedana del Makuhari Messe Hall B, la ventiquattrenne di Mogliano Veneto (già oro cinque anni fa a Rio2016) ha battuto in finale la cinese Zhou Jingjing, numero 5 del ranking internazionale, col punteggio di 15-9. Si trattava dello stesso atto conclusivo del torneo di Rio.

«È stata una finale molto sofferta. L’avversaria era la stessa di Rio ma è molto migliorata. I cinesi si sono allenati tantissimo in questo periodo. Per Bebe è stato un anno difficilissimo. È stata una bella vittoria. Domani nella gara a squadre sara’ molto dura ma ho visto bene anche le altre azzurre». Così, dopo l’oro di Bebo Vio, il papà Ruggero, ai microfoni di RaiSport.

Pancalli: “Bebe Vio ha vinto nonostante tutto”

«Bebe Vio ha dimostrato ancora una volta di essere un’atleta di grande talento e di grande temperamento. Non è stato un periodo facile per lei. Nonostante questo e’ riuscita a tirare fuori tutta la propria forza per raggiungere questo obiettivo straordinario». È quanto dichiara Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico.

«Una vittoria nel pieno spirito del paralimpismo: dare sempre il massimo con il cuore e la determinazione, contro tutte le avversità. Il nostro medagliere si arricchisce dunque di un’altra preziosa medaglia che contribuisce a rendere questa avventura azzurra a Tokyo ancora più speciale. I miei complimenti dunque a Bebe, a tutta la squadra, ai tecnici e a tutta la Federscherma a partire dal presidente Azzi per questa vittoria. Ora guardiamo avanti nella speranza che possano arrivare altre gioie da questa disciplina», aggiunge Pancalli.

Numerose le reazioni del mondo politico. «Bebe Vio conquista a Tokyo la medaglia d’oro nel fioretto femminile. Grazie per questo grandissimo risultato». Così, su Twitter, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.