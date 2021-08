Meloni sferza il centrodestra: “Per il Quirinale serve un candidato nostro, non rinunciamo” (video)

Giorgia Meloni, in una breve dichiarazione all’Agenzia Vista, affronta il tema della prossima elezione del presidente della Repubblica, ora che è iniziato il semestre bianco. L’appello è alla coalizione di cui fa parte affinché non rinunci ad esercitare un ruolo muovendosi compattamente. “Un candidato unico del centrodestra per il Quirinale? Ovviamente Fratelli d’Italia lavora per questo. Penso che il centrodestra abbia le carte in regola per dire la sua e per eleggere un Presidente della Repubblica che faccia rispettare le regole, a garanzia di tutti. Così deve funzionare in una moderna democrazia occidentale. Abbiamo le carte per giocare la nostra partita e per questo lavoro, nonostante alcune difficoltà, alla compattezza e all’unità della coalizione”.

La dichiarazione arriva a due giorni dall’incontro chiarificatore con Silvio Berlusconi nella sua residenza di Arcore. Tante le ipotesi in campo.