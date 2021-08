Lo stipendio stellare della tata dei Ferragnez: fino a 4000 euro al mese per badare a Leone e Vittoria

Chiara Ferragni e Fedez hanno un rapporto speciale con tata Rosalba, la tata o per meglio dire la puericultrice a cui hanno deciso di affidare la cura dei loro figli Leone e Vittoria. Lo stipendio che si è guadagnata Tata Rosalba, che oggi non lavora più per i Ferragnez, è da capogiro. I coniugi più chiacchierati del momento l’hanno salutata con una festa in grande stile. La puericultrice è più di una tata, è una figura professionale legalmente riconosciuta che rientra nelle Arti ausiliare del servizio sanitario nazionale. Questi professionisti si occupano non solo dei bimbi nella fascia d’età tra 0 e 6 anni ma forniscono anche supporto tecnico, morale e pratico alle mamme. Orbene, mamma Chiara Ferragni non ha badato a spese.

Ecco quanto guadagna la tata di Chiara Ferragni

Per capire quale possa essere lo stipendio di tata Rosalba si può fare un confronto sui portali che offrono il servizio di puericultrice a domicilio. Tenendo conto che i parametri per definirne il prezzo sono vari (orario, luogo di lavoro, esperienza della nanny, effettive mansioni, etc). Sul sitoRenata Wetter – puericultrice a domicilio – vengono indicate tutte le tariffe medie su Milano per lo stesso servizio offerto da Rosalba ai Ferragnez, rilancia il sito di Libero. Ecco le cifre: una consulenza post partum più tre assistenze diurne costano 350 euro; una consulenza post partum e due assistenze notturne hanno una tariffa di 450 euro. W sul sito Nanny&Butler si parla di 1.000 euro (più vitto e alloggio) a settimana. La tata-puericultrice costa di più full time h24 (ovvero dalle 10 di venerdì alle 14 di domenica): costa 1.600 euro. I prezzi sono variabili, ma la forbice è questa qui, non ci si allontana di molto.

Ma visti gli impegni in casa Ferragni-Lucia non è escluso che la tata abbia percepito molto ma molto di più rispetto ai numeri di cui sopra. Ci pensa Fanpage ad indagare: “Rosalba potrebbe aver guadagnato oltre 4 mila euro al mese nel corso degli ultimi 3 anni“, scrive il sito. Ovviamente su tali cifre al momento non si sono ancora esposti mamma e papà Ferragnez, ma facendo due conti di questo si tratta. La coppia non perde occasione per mettersi al centro del polemiche, reduce dalle accuse di immoralità per la villa faraonica da 3.500 a notte in costa smeralda .