La variante Delta non ferma il compleanno di Barack Obama: decine di ospiti vip per i suoi 60 anni

Barack Obama questo fine settimana si appresta a festeggiare il compleanno per i suoi 60 anni con una grande festa all’aperto per decine di ospiti vip, nella sua villa sul”esclusiva isola di Martha’s Vineyard.

Se alcuni media fanno notare il momento inopportuno per gli assembramenti, vista la diffusione della variante Delta del Covid, c’è chi rileva che l’ex presidente e l’ex first lady Michelle chiederanno ai loro ospiti di essere vaccinati o di produrre un test di negatività al virus.

La festa di compleanno di Obama cadrà poco dopo che le autorità del Massachusetts, lo stato nel quale si trova Martha’s Vineyard, hanno imposto l’uso delle mascherine al chiuso, seguendo le raccomandazioni del governo federale, e dopo che uno studio del Centers for Disease Control and Prevention ha rilevato che anche le persone vaccinate possono contagiarsi con la variante Delta.

Per il compleanno di Obama attesi decine di vip

Una fonte dell’isola, interpellata da Axios, ha riferito che per il party dell’ex presidente è prevista la presenza di un coordinatore per i coronavirus, per garantire che i protocolli di sicurezza siano rispettati. Non è invece ancora chiaro come agli ospiti verrà chiesto di fornire una prova dell’avvenuta vaccinazione o del tampone effettuato.

Al party non sarà presente il presidente Joe Biden, vice di Obama negli otto anni trascorsi alla Casa Bianca. Nella lussuosa villa sull’oceano, acquistata dagli Obama per quasi 12 milioni di dollari, ci saranno invece decine di vip, per quello che si annuncia come uno dei party più esclusivi dell’anno. Tra loro vengono dati per certi gli attori Chris Rock e Tom Hanks e il cantante Steve Wonder (nelle foto).

La villa di proprietà di Obama costa dodici milioni di dollari. È grande 641 metri quadrati e poggia su una proprietà che si estende per ben 12 ettari di terreno. Al suo interno è dotata di sette camere da letto, otto bagni, una grande cucina moderna e super accessoriata, un soggiorno spazioso ed elegante e una terrazza con vista sull’oceano. Annessa alla tenuta c’è anche una spiaggia privata.

L’isola di Martha’s Vineyard è nota sopratutto per essere un luogo di villeggiatura estiva. Per la bellezza dei suoi paesaggi è stata spesso scelta come set di numerosi film e serie Tv. Tra i più famosi, Lo squalo di Steven Spielberg.