La nuova Alitalia fa assunzioni: ecco come e dove candidarsi. Primo requisito: il Green pass

Ita, la nuova compagnia aerea che subentra ad Alitalia, cerca personale munito di green pass. Ecco come candidarsi per i posti di lavoro. Dal 26 agosto -data in cui verranno messi in vendita i biglietti per i voli che partiranno dal 15 ottobre – Ita avvierà una campagna di raccolta di candidature per le figure professionali da inserire successivamente nelle aree operative di volo e di terra e in quelle di staff. In linea con i valori e la strategia della compagnia, che punta con decisione sulla digitalizzazione dei processi aziendali per sviluppare un’organizzazione flessibile e snella, si legge in una nota, “il processo di raccolta delle candidature avverrà online, sul sito web , attraverso l’ausilio di innovative piattaforme digitali”.

In linea con le procedure anti-Covid e a salvaguardia della salute di dipendenti e clienti, Ita sta adottando una policy per cui sarà richiesto a tutti i dipendenti il Green Pass.

Alitalia fa assunzioni per 2800 posizioni

L’ex Alitalia ITA ha avviato le operazioni delle assunzioni del personale per il 2021 partendo dall’apertura di 2.800 posizioni. Il piano però arriverà nel 2025 all’assunzione totale di 5.550-5.700 persone. Nel caso in cui ITA si aggiudicasse la gara bandita in amministrazione straordinaria da Alitalia le attività di “Ground Handling” e manutenzione per la fine del 2025, vi sarebbero altre assunzioni. Nello specifico sarebbero assunte altre 2.650- 2.700 persone per quanto riguarda il Ground Handling e 1.100-1.250 risorse, invece per il settore della manutenzione.

Quali sono le figure ricercate

I profili professionali ricercati riguardano sia le aree operative di volo che quelle di terra, nonché alcune posizioni in staff.

Tra le figure ricercate a Roma ci sono: Assistenti e Segretarie; Administration, Finance & Control, Airline Operations; Brand Specialist; Responsabile Procurement Processes & Policies; Business & Leisure Sales; Responsabile IT Data Factory; Business Sustainable Transformation; Buyer ICT; Cargo; Commercial Strategy & Distribution; Corporate Communications; Responsabile Work Safety (RSPP); Customer Operations; Data Protection Officer; Direct & Digital Sales; Fleet Development Specialist.

Tra le offerte di lavoro compaiono anche gli annunci per: Fleet, Network & Alliances; Responsabile IT Infrastructure & Operations; Graphic Designer; personale per area Human Resources; Responsabile Tesoreria; Innovation & information Technology; Internal Audit; Responsabile Operations Factory; Legal & Regulatory; Marketing & Loyalty; Procurement; Responsabile Cyber Security IT; Property & Facility Management; Responsabile Brand & Marketing; Figure professionali naviganti di cabina (assistenti di volo); Personale navigante tecnico; Responsabile Corporate Factory; Revenue Management.

Le figure ricercate a Milano e Varese sono: personale navigante di cabina e personale navigante tecnico.

Come candidarsi per essere assunti

Per presentare la propria candidatura bisogna scegliere il profilo professionale per cui si hanno i requisiti e compilare il form in calce alla sezione. Il secondo step per la candidatura prevede la compilazione di un questionario che arriverà a chi ha presentato domanda, direttamente via e-mail. La terza fase di selezione prevede infine la registrazione di un video colloquio in differita. Ai candidati sarà chiesto di entrare con le credenziali fornite per email nell’app dedicata ai candidati e di sostenere un breve video colloquio in differita. Si dovrà rispondere a 5 domande, visibili al momento dell’apertura, per ognuna delle quali vi saranno 30 secondi di preparazione e 60 secondi per registrare la risposta.

Una volta superata la selezione, chi vuole lavorare con la nuova Alitalia ITA dovrà essere in possesso del Green Pass. Nei primi due giorni di apertura delle candidature per le assunzioni ITA sono già arrivate circa 7.500 domande. Sulla piattaforma on-line quindi, si presume che si potrebbe arrivare fino a 10.000 richiesta nel giro di una settimana.