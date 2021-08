La Cina torna a far paura: contagi in aumento e mini lockdown. Ecco che cosa sta accadendo

In Cina torna la paura dei contagi

Ora sarebbero i ragazzi, gli studenti, l’obiettivo della campagna vaccinale della Cina per limitare la diffusione del Covid-19 mentre nel gigante asiatico è tornata la paura per l’aumento dei contagi. Secondo la Bbc, viene estesa la campagna per i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni per contenere la variante Delta dopo che le autorità sanitarie hanno confermato stamani 71 nuovi casi di trasmissione locale del Covid-19, il dato più alto da gennaio.

Cina, vaccinazioni di massa entro la fine dell’anno

Il ministero dell’Istruzione ha chiesto alle autorità locali di mettere in atto il programma di vaccinazioni per gli studenti. E diverse province si sono già mosse. Ma ci sono pressioni – sottolinea la Bbc – per raggiungere l’obiettivo del governo di avere l’80-85% dell’intera popolazione vaccinata entro la fine dell’anno.

La scorsa settimana le autorità sanitarie cinesi hanno confermato che sinora nel gigante asiatico sono state somministrate più di 1,6 miliardi di dosi di vaccini.

Lockdown a Wuhan

Ieri Wuhan ha rivisto il lockdown, anche se limitato a un’area. La misura è stata annunciata da una nota della Commissione per la salute municipale. Mentre il network statale Cctv ha parlato di alcune zone in lockdown cautelativo. Il capoluogo dell’Hubei, dove per primo fu rilevato il nuovo coronavirus a fine 2019, ha chiuso l’area di Zhuankou Street. E questo quando le autorità locali hanno confermato tre nuovi casi della variante Delta, ritenuta altamente contagiosa. Come scrivono i giornali locali, il rischio è che la variante Delta possa espandersi a macchia d’olio. Riportando così la Cina a livelli preoccupanti di contagi. Ieri sono stati effettuati tamponi a tutta la popolazione.