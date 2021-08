La Boschi: «Conte è addirittura peggio di Di Maio». E Iv ci mette il carico: «È un incapace»

«Ho criticato Di Maio in spiaggia. E sono stata la prima a chiedere che lasciasse il mare pugliese per riferire in Parlamento. Ma devo dire che Conte ha fatto peggio, decisamente peggio. Anche quando eravamo al governo noi, i grillini volevano dialogare con gli estremisti, allora era l’Isis. Non mi sento a disagio, tuttavia, perché sono stata tra quelli che ha permesso di cambiare Conte con Draghi». Lo dice Maria Elena Boschi a Il Giornale.

Boschi: «Sono come l’ultimo giapponese»

«Ci sono ancora i reduci che continuano a combattere come l’ultimo giapponese cui non avevano detto che la guerra era finita. E dunque non voleva arrendersi. Penso al Tg1, a qualche ambiente a cavallo tra magistratura e politica». Poi, «a qualche nominato in realtà istituzionali e pubbliche che crede di dover aspettare che Conte torni. Ma Conte ormai è il passato di questo Paese, fortunatamente».

Anche Renzi contro il leader M5S

«La pandemia è stata e ancora è una brutta bestia. Ma diciamoci la verità: il vaccino è una svolta straordinaria. Per questo bisogna insistere con gli atteggiamenti seri e non con le follie NoVax. La posizione dei sindacati è assurda. Dovrebbero essere i primi a proteggere la salute dei lavoratori e invece inseguono i NoVax». Lo afferma Matteo Renzi ad Avvenire. «Detto questo, il governo perfetto non esiste. Ma su vaccini, giustizia, ripresa economica, politica estera Draghi e Conte giocano due campionati diversi. Uno gioca in Champion’s League, l’altro in Promozione. Spero che adesso sia chiaro perché Italia Viva ha fatto quel che ha fatto. Prima o poi, dopo insulti e polemiche, ci diranno grazie».

Rosato: «Conte populista, superficiale e incapace»

«Distinguerei tra il ruolo di Di Maio e quello di Conte. Inaccettabili le posizioni di Conte sull’Afghanistan. Solo approssimazione, superficialità e incapacità di vedere i valori e i drammi in campo possono portare a fare quelle dichiarazioni sui talebani». Lo afferma Ettore Rosato, ad Affaritaliani.it. E Di Maio? Secondo molti osservatori strizza l’occhio ai cinesi anche sul tema Afghanistan. «È ministro del governo Draghi. E Draghi sa tenere la barra dritta anche della politica estera».