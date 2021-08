Immigrato fugge al posto di blocco della polizia. Brumotti di “Striscia” lo insegue e lo blocca

Ha tentato di fuggire dal posto di blocco della polizia locale ma a fermarlo ci ha pensato Vittorio Brumotti, il biker inviato di Striscia La Notizia. I fatti sono accaduti il 15 agosto a Pietra Ligure in provincia di Savona. Gli agenti, impegnati nei controlli stradali, hanno fermato uno scooter nero. Quando è risultato che il mezzo non era in regola con la revisione, il conducente ha provato a fuggire. È iniziato l’inseguimento, ma lo scooter riusciva a farsi tranquillamente largo tra le auto in fila.

Brumotti blocca lo scooterista

A quel punto è intervenuto Brumotti che ha assistito alla scena. Anche lui in moto ha raggiunto e bloccato lo scooterista, obbligandolo ad attendere l’arrivo della pattuglia.