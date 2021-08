Il sondaggio: FdI si conferma primo partito (20,6%) e aumenta il vantaggio. Il Pd resta al palo

FdI stabilmente primo partito, la Lega secondo, terzo il Pd: torna il sondaggio politico del lunedì di Swg per La7 e conferma come dato ormai consolidato il primato del partito di Giorgia Meloni, che in questo modo si attesta anche come locomotiva del centrodestra.

Il sondaggio: FdI primo partito, il Pd arranca

Nel dettaglio Fratelli d’Italia conferma il 20,6% dei consensi rilevato anche nel sondaggio del 2 agosto. La Lega segue con il 19,8%, perdendo lo 0,5% rispetto al precedente sondaggio, quando era al 20,3%. Il Pd si ferma al 19,1%, guadagnando appena lo 0,1%. Cresce di 0,8% il Movimento 5 Stelle, senza che questo possa in alcun modo risollevarne le sorti dalla quarta posizione: i pentastellati si fermano infatti al 16,3%.

I dati delle altre forze politiche

Forza Italia guadagna lo 0,2% e sale al 7%. Passo indietro per Azione, che scivola al 3,7% dal 3,9% della precedente rilevazione, mentre Sinistra Italiana rimane al 2,7%. Italia Viva sale dal 2,2% al 2,4%, scavalcando Articolo 1, che si attesta 2,3%.

Un risultato atteso

La posizione ormai certificata di primo partito per FdI, rilevata dal sondaggio Swg-La7, non arriva affatto inaspettata e, anzi, come era stato ampiamente pronosticato, è l’effetto della costante crescita della formazione guidata da Giorgia Meloni. Già a inizio luglio, dopo il primo sorpasso di FdI sulla Lega, infatti, gli analisti della Supermedia di Youtrend-Agi avevano chiarito che il dato era destinato a consolidarsi da lì a un mese, come effettivamente è accaduto.