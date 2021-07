Sondaggi, il sorpasso di FdI sulla Lega irrompe nella Supermedia: definitivo da qui a un mese

Lega primo partito, FdI secondo, Pd terzo: è la Supermedia dei sondaggi della settimana elaborata da Youtrend e Agi. L’elaborazione, dunque, non registra ancora il sorpasso del partito di Meloni su quello di Salvini emerso dalle rilevazioni di Tecnè. «Ma se il trend dovesse confermarsi, è probabile che nell’arco di questo mese anche la nostra Supermedia si ritrovi a certificare tale sorpasso», si legge nell’articolo dell’Agi che accompagna il sondaggio. Tra FdI e Lega, infatti, nella Supermedia ormai resta solo uno 0,4% di differenza, ma con FdI in costante crescita e Lega in flessione.

Nei sondaggi la Lega perde, FdI cresce, il M5s si ravviva (per ora)

Nella Supermedia dei sondaggi, la Lega si attesta, infatti, al 20,5% a fronte del 21% di due settimane fa. FdI, invece, passa dal 19,6% al 20,1%. Cresce dello 0,4% il Pd, che arriva così al 19,2%. E cresce, un po’ a sorpresa, anche il M5s, che dal 16,1% risale al 16,7%. Un dato, però, sottolinea l’Agi, che non tiene conto di quanto avvenuto negli ultimi giorni tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Dunque, se ne può dedurre che «la “dialettica” interna (prima di degenerare in scontro aperto) abbia in qualche modo giovato al Movimento». Resta da capire, invece, quali effetti avrà provocato lo psicodramma degli ultimi giorni.

Il consenso degli altri partiti

Per quanto riguarda gli altri altri partiti, Forza Italia cresce dello 0,2%, arrivando al 7,6%; Azione guadagna lo 0,1% e sale al 3,2%; Italia Viva perde lo 0,4% e scende al 2,2%; Sinistra italiana resta stabile all’1,9% e Articolo 1-Mdp all’1,8%; +Europa guadagna lo 0,2% arrivando all’1,7%; i Verdi, invece, lo 0,2% perdono e scendono all’1,6%.