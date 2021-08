Il decimo oro olimpico scatena l’ironia dei Social su “Maalox” Travaglio. “Portategli i sali” (fotogallery)

Sui Social ormai lo hanno ribattezzato “Maalox” Travaglio. Il direttore del Fatto quotidiano, che aveva gufato contro l’Italia a Euro 2020, ha proseguito in occasione di Tokyo 2020, ha ricevuto il colpo di grazia oggi pomeriggio alle 15,50. Il decimo oro azzurro della staffetta 4×100 ha scatenato l’ironia dei vari umoristi da tastiera.

Maaolox Travaglio spernacchiato per il suo tifo contro

A onore del vero va detto che il Fatto quotidiano e il suo direttore portano fortuna. Quando gufano contro qualcuno o contro qualcosa, riescono in imprese mirabolanti. Prima hanno tifato contro la Nazionale di Mancini. E quel tifo contro ha condotto alla sorprendente vittoria finale. Non paghi, dopo la finale hanno previsto una strage di tifosi per Covid. «Pagheremo le notti tragiche di Euro 2020», aveva titolato in prima pagina. Come dimostra, invece il bollettino odierno, la Germania (subito eliminata da Euro 2020) e senza assembramenti, ha avuto un’impennata di casi da luglio a oggi.

Tutti, oggi, rinfacciano, dopo il record storico di medaglie degli azzurri ai Giochi di Tokyo, l’articolo del 29 luglio, dove si elogiava solo Paola Egonu. Una delle delusioni dei Giochi. Per gli altri atleti solo critiche. «Scherma: zero tituli. Nuoto: zero tituli. Ciclismo su strada: zero tituli. Tiro: zero tituli. Dovevamo stupire il mondo – scriveva Leonardo Coen – siamo stupiti per le cocenti sconfitte negli sport che avrebbero dovuto ricoprirci d’oro a ricordare le previsioni di Rodomonte Malagò, presidente del Coni. Sinora, invece, ci hanno regalato qualche finale persa e tantissime mancate».

Come sono andate le cose, invece, è sotto gli occhi di tutti. E anche il mondo politico infierisce sulla gufata fallimentare del Fatto quotidiano e del suo direttore. «Qualcuno porti i sali al vedovo di Conte, Travaglio! Italia 10 – Gufi 0». Matteo Salvini festeggia (anche) così sui social la decima medaglia d’oro olimpica dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, arrivata dalla 4X100 guidata da Marcell Jacobs e Filippo Tortu.

“Da quando Travaglio gufa contro l’Italia, vinciamo tutto”

Infierisce su Twitter anche il renziano Luciano Nobili: «Da quando #Travaglio gufa contro l’Italia abbiamo vinto Eurovision Europei di calcio, oro nei 100 metri e nel salto in alto a #Tokyo2020 E il PIL cresce. Questione di karma».

Su Facebook, nei giorni scorsi aveva ironizzato anche Daniela Sbrollini, senatrice e responsabile Cultura e Sport di Italia Viva. «Il continuo gufare di Marco Travaglio contro l’Italia porta solo fortuna! Tifava il Belgio e abbiamo vinto l’Europeo, gufava contro la spedizione olimpica dei nostri azzurri e grazie alle grandi prestazioni di Tamberi e Jacobs abbiamo conquistato due storiche medaglie d’oro. Il direttore de Il Fatto Quotidiano ha un tocco magico anche per la politica. Speriamo continui a gufare contro il governo Draghi», ha ironizzato la senatrice renziana.

Ma è sugli account del Fatto quotidiano che gli utenti social si stanno scatenando. Ecco una breve quanto esilarante fotogallery, dedicata a Maaolox Travaglio.

I Social non dimenticano le gufate di Travaglio