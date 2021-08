Bollettino 6 agosto: tasso di positività al 2,7%. In Germania (senza effetto Euro 2020) +400% casi

Sono 6.599 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia di oggi, venerdì 6 agosto 2021 secondo i dati, regione per regione, del bollettino della Protezione Civile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 24 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 244.657 tamponi con un tasso positività al 2,7%. Sono 40 in più i ricoverati con sintomi, 2.449 in totale. Nove in più le terapie intensive occupate per un totale di 277.

In Germania in un mese casi quadruplicati

Da Berlino arrivano notizie che vanno in controtendenza. Nonostante non abbiano avuto gli assembramenti italiani, provocati dai festeggiamenti per Euro 2020, i tedeschi stanno come noi, se non peggio. L’incidenza in Germania di casi di Coronavirus per 100mila abitanti su 7 giorni è infatti salita a 20,4, quadruplicandosi in un mese. A renderlo noto è stato il Robert Koch Institut: il valore di ieri era 19,4, contro il 4,9 del 6 luglio. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi notificati al Rki sono stati 3.448, contro i 2454 di una settimana fa. I decessi attribuiti al Covid-19 sono stati 24 nelle ultime 24 ore, contro i 30 di una settimana fa.

Bollettino Covid 6 agosto delle Regioni



LOMBARDIA – Sono 664 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 6 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 39.651 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo l’1,6% (ieri il tasso di positività era al 2,2%, con 793 nuovi casi). Il totale dei morti nella regione da inizio pandemia arriva a 33.836. Aumentano i pazienti in terapia intensiva, dove ci sono ricoverate oggi 35 persone, 4 più di ieri. Calano invece i ricoverati nei reparti Covid ordinari: sono 248, 6 meno di ieri.



SARDEGNA – Sono 312 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 6 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrato un morto. I nuovi casi sono stati rilevati su su 2.917 persone testate. Aumentano ancora i ricoveri, 94 (+7) nell’aggiornamento dell’Unità di crisi regionale: 21 (+2) persone in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 6.183 persone (+183 rispetto a ieri).



PIEMONTE – Sono 236 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 6 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrato un morto. I 236 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 32 dopo test antigenico) sono pari all’1% di 23.505 tamponi eseguiti, di cui 18.684 antigenici. Dei 236 contagiati, gli asintomatici sono 121 (51,3%).



I ricoverati in terapia intensiva sono 4 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 81 (-9 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.881. I tamponi diagnostici finora processati sono 6.014.840 (+ 23.505 rispetto a ieri), di cui 1.911.718 risultati negativi.



I pazienti guariti sono complessivamente 356.418 (+138 rispetto a ieri).



CAMPANIA – Sono 526 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 6 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrati 4 morti. I nuovi positivi sono stati individuati su 8.609 tamponi molecolari e 7.613 tamponi antigenici. I pazienti ricoverati per covid sono 257. In terapia intensiva, 13 persone.



PUGLIA – Sono 241 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 6 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrato un morto. Le Asl hanno accertato i casi su 13.982 test per l’infezione da Covid-19. Nel dettaglio, 70 in provincia di Bari, 26 in provincia di Brindisi, 36 nella provincia BAT, 63 in provincia di Foggia, 29 in provincia di Lecce, 16 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione. 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Sono 3.033 i casi attualmente positivi. I pazienti ricoverati per covid sono 109.



TOSCANA – Sono 734 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 6 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 734 su 15.763 test di cui 9.164 tamponi molecolari e 6.599 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,66% (9,7% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati nella regione sono 4.264.483.



Inoltre, al via da martedì 10 agosto i vaccini dai pediatri per le ragazze e i ragazzi dai 12 ai 15 anni compiuti. “Il richiamo sarà fissato dopo 21 giorni per assicurare il ritorno a scuola con la vaccinazione completa, i pediatri contatteranno direttamente le famiglie dei propri giovani assistiti”, dice Giani.



LIGURIA – Sono 166 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 6 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su 3.257 tamponi molecolari e 3.801 test antigenici rapidi. Gli attuali positivi sono 2.788. I pazienti ricoverati per covid sono 55 (+2), mentre le persone in terapia intensiva sono 13.



ABRUZZO – Sono 85 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 6 agosto. Nessun altro morto da ieri. Nella Regione da inizio emergenza le vittime sono state 2.515. Nelle ultime 24 ore i guariti o dimessi sono stati 40.



Ricoverati in ospedale 41 pazienti, tre in più rispetto a ieri, stabile il numero dei ricoveri in terapia intensiva, mentre sono 42 in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore hanno eseguito 2318 tamponi molecolari e 3625 test antigenici con un tasso di positività all’1,43 per cento. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Pescara, 33 in più da ieri, Chieti, 12 in più, e L’Aquila a 11.



LAZIO – Sono 762 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, venerdì 6 agosto. Nella tabella si fa riferimento ad altri due morti. “I ricoverati sono 397, 5 in più, le terapie intensive occupate sono 54, una in più” dice l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. “Osserviamo anche oggi una frenata del trend dei casi positivi, 83 in meno su base settimanale. L’Rt è in calo, l’incidenza costante, la pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa. Continua la frenata della variante Delta” in Regione.



Nelle province si registrano 158 nuovi casi e nessun morto. Nella Asl di Frosinone 25 nuovi casi, 100 nella Asl di Latina, 12 in quella di Rieti e 21 in quella di Viterbo.



EMILIA ROMAGNA – Sono 717 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, venerdì 6 agosto. Nella tabella si fa riferimento a un morto. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 28.084 tamponi. Tra le province con il maggior numero di nuovi contagi Bologna a 143, Rimini a 117, Reggio Emilia a 95 e Modena a 90. Quindi Ravenna a 60, Ferrara a 55, Parma a 54, poi, Piacenza a 44 e Cesena a 30). Da ieri i guariti o dimessi sono stati 151. Da inizio pandemia nella Regione ci sono stati 13.287 decessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 22, due in meno rispetto a ieri, 263 quelli negli altri reparti Covid, 4 in meno.



FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 104 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, venerdì 6 agosto. Da tabella risulta un morto oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4.921 tamponi molecolari e 1.024 test rapidi antigenici. Dall’analisi dei dati a disposizione, emerge che il 55 per cento dei nuovi contagi ha a che fare con persone al di sotto dei 29 anni. Due persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 21. Da inizio pandemia i decessi nella Regione sono stati 3.791