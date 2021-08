E’ morto Achille Lollo, l’assassino di Primavalle. Giampaolo Mattei: “Nella tomba porta i segreti”

Con altri due militanti di Potere Operaio, Marino Clavo e Manlio Grillo, che poi si diedero alla latitanza, la notte tra il 15 e il 16 aprile 1973, Lollo diede fuoco alla porta dell’appartamento di Mario Mattei, all’epoca segretario della sezione “Giarabub” di Primavalle del Msi, causando la morte di due dei quattro figli di Mattei, Stefano e Virgilio, di 8 e 22 anni.

Scappato in Brasile con l’aiuto del Soccorso rosso dopo la condanna in I grado, Lollo era rientrato in Italia nel 2010, alcuni anni dopo la prescrizione della sua condanna a 18 anni. E’ morto ieri all’ospedale di Bracciano.

Il servizio del Tg1 dell’aprile 1973

Rogo di Primavalle, parla Giampaolo Mattei

“E’ inutile commentare la morte di un assassino. Provo però del dispiacere perché si è portato molte verità scomode nella tomba”. Lo ha detto all’Adnkronos Giampaolo Mattei, il fratello di Virgilio e Stefano Mattei, morti nel rogo di Primavalle del 1973, commentando la morte di Achille Lollo, ex esponente di Potere Operaio che fu tra gli organizzatori dell’attentato.

Nel gennaio 2011, Lollo, appena tornato in Italia, annunciò che si sarebbe recato in una Procura italiana per parlare coi giudici come persona informata sui fatti di Primavalle. Aveva dichiarato già precedentemente che l’azione fu realizzata da sei persone: lui, Marino Clavo, Manlio Grillo, Paolo Gaeta, Elisabetta Lecco e Diana Perrone, ma nulla di nuovo venne fuori dai suoi annunci, se non quella chiamata di correità.