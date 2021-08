Crosetto: «Mi sono vaccinato e ho preso il Covid. Ma se mi faccio qualche domanda mi danno del no-vax»

Guido Crosetto, ex deputato e oggi coordinatore di Fratelli d’Italia, dal suo account Twitter, ha raccontato di aver contratto il Covid nonostante il vaccino. «A grande richiesta. Ho fatto 2 dosi Pfizer. Seconda l’11/4. Dopo mesi, con anticorpi, ho preso la variante Delta. Sono stato malissimo. Poiché diabetico e cardiopatico, mi hanno fatto monoclonali. Sono guarito. Non avrò GP per settimane. Se mi faccio domande, mi danno del no-vax».

Crosetto: «I monoclonali hanno funzionato benissimo»

Subito dopo è arrivata la replica di Roberto Burioni. «Non sappiamo cosa significhi il “sono stato malissimo” di Guido Crosetto, ma il fatto che una persona a rischio come lui sia qui a porsi domande (legittime) potrebbe essere possibile grazie all’efficacia del vaccino, e grazie al fatto che non è un no-vax». Il botta e risposta è proseguito. Crosetto sempre con un tweet ha spiegato all’esperto qualche dettaglio in più sulle sue condizioni. «Il mio tweet serve per informare che ci si può ammalare (anche se non so in che percentuali) anche vaccinati e con anticorpi e poi che i monoclonali (con me, non so con altri) hanno funzionato benissimo. Poi anche sulle contraddizioni e disfunzioni del GP».

«L’unica garanzia di essere Covid free è il tampone»

Nei giorni scorsi Crosetto intervistato da Repubblica si era mostrato critico sul del Green pass. «Ho sempre detto che la cosa principale era consentire la ripresa delle attività economiche e che non mi sarei formalizzato, ma se il Green pass diventa uno strumento che discrimina allora no, non va più bene… Non puoi andare al ristorante ma in bus e in metropolitana sì. Che senso ha?». E infine: «So per conoscenze dirette che anche chi è vaccinato continua a prendere e trasmettere il Covid, quindi l’unica garanzia d’essere Covid free è il tampone. Essendo una persona razionale e senza posizione pregiudiziali, vedo una macchina infernale che si è messa in moto e nel farlo priva la piena libertà ad alcuni cittadini. Se uno non vuole vaccinarsi come faccio a obbligarlo?».