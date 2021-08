Bollettino 7 agosto: 6902 positivi, 22 morti. “Tra i pazienti in rianimazione l’80% non è vaccinato”

Sono 6.902 i positivi ai test Covid individuati, secondo il bollettino del 7 agosto del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.599. Scendono invece a 22 le vittime (ieri erano state 24). Cala anche il tasso di positività. Al 2.3%, rispetto al 2,7% del 6 agosto. Sono 293.863 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 244.657. LEGGI ANCHE Bollettino 6 agosto: tasso di positività al 2,7%. In Germania (senza effetto Euro 2020) +400% casi

Salgono invece a 288 i ricoverati in terapia intensiva, 11 in più da ieri. Da ieri 3.025 guariti che porta il numero complessivo a 4.153.940 da inizio pandemia. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2533, 84 in più rispetto a ieri.

Anelli: “In terapia intensiva 8 su 10 non sono vaccinati”

«I dati disponibili indicano che le persone che vanno in rianimazione per l’80-90% dei casi sono non vaccinate. E questa è una dimostrazione di quanto importante sia il vaccino. Invito gli italiani che non vogliono vaccinarsi a fare una forte riflessione e a comprendere come queste malattie infettive richiedono a tutti noi un impegno importante, ovvero essere disponibili a vaccinarsi». Lo dice all’Adnkronos Salute Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo).

Bollettino dalle regioni del 7 agosto

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 96 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi. Nella tabella si fa riferimento ad altri …. morti. Sono stati 6.307 i tamponi molecolari con una percentuale di positività de 1.284 i test rapidi antigenici. Dall’analisi dei dati a disposizione, emerge che la metà dei nuovi contagi riguarda persone al di sotto dei 29 anni. Due persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 20. Da inizio pandemia ci sono stati 3.791 decessi nella Regione.

LAZIO – Sono 638 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, sabato 7 agosto 2021. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. A Roma 246 nuovi casi. In calo i ricoveri per Coronavirus pari a oggi a 361 nella Regione, meno 16 rispetto a ieri, sono 54 le terapie intensive occupate. “Continua la frenata della variante delta nel Lazio” dice l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Osserviamo anche oggi una frenata del trend dei casi positivi, 83 in meno su base settimanale. Rt in calo, incidenza costante, pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa”.

Ecco i casi nel dettaglio. Asl Roma 1: 65 nuovi casi, mentre 132 nella Asl Roma 2 e 49 nella Asl Roma 3. Sono 55 nella Asl Roma 4 e 127 nella Asl Roma 5, dove si registra anche un morto. Sono 50 nella Asl Roma 6.

Nelle province si registrano 160 nuovi casi, di cui 29 nella Asl di Frosinone, 89 nella Asl di Latina e 19 nella Asl di Rieti si registrano 19 nuovi casi. Sono 23 nella Asl di Viterbo.

Sono in totale 22.601 le nuove prenotazioni nel Lazio per il vaccino anti-Covid e di queste oltre 18mila a Roma e oltre 4mila nelle province, 2.315 a Frosinone. ”Voglio rivolgere un appello soprattutto alle famiglie affinché prenotino per tempo la vaccinazione dei ragazzi in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico”.

TOSCANA – Sono 714 i nuovi contagi Covid registrati oggi, 7 agosto, in Toscana su 19.010 test di cui 9.410 tamponi molecolari e 9.600 test rapidi. Da tabella risulta, inoltre, un morto. Il tasso dei nuovi positivi è 3,76% (9,6% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati: 4.297.413. I ricoverati sono 249, 20 in più rispetto a ieri, di cui 25 in terapia intensiva, tre in più. L’età media dei 714 nuovi positivi odierni è di 33 anni circa.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Firenze a 192 in più rispetto a ieri, Prato a 41, Pistoia a 78 e Massa a 24. C’è poi Lucca a 100, Pisa a 65, Livorno a 68, Arezzo a 71, Siena a 43 e Grosseto a 32.

EMILIA ROMAGNA – Sono 685 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, sabato 7 agosto. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 33.245 tamponi con una percentuale di positività del 2,1%. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 138 nuovi casi e Rimini con 112, Modena con 102 e Reggio Emilia a 77. Parma a 61, Ferrara a 51, Piacenza a 38, Cesena a 34, Ravenna a 32 e Forlì a 27.

MARCHE – Sono 221 i nuovi contagi da Coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi, sabato 7 agosto 2021. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4.007 tamponi con una percentuale di positività all’8,4%. Nelle ultime 24 ore sono guarite 2 persone. Tra le province con il maggior numero di contagi Macerata a 82, Ancona a 50, Fermo a 43, Ascoli Piceno a 18, Pesaro-Urbino a 16 e 12 fuori Regione.

CAMPANIA – Sono 610 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, sabato 7 agosto 2021. Nella tabella si fa riferimento ad altri due morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 8.008 tamponi molecolari e 12.234 test antigenici. Sono 14 le terapie intensive occupate, 267 i ricoverati non reparti Covid.

PIEMONTE – Sono 170 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, sabato 7 agosto 2021. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 82. L’indice di positività è allo 0,7% dei 24.967 tamponi eseguiti, di cui 20.709 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 5, uno in più rispetto a ieri, mentre quelli nei reparti ordinari Covid sono 85, 4 in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 2.964 persone. Da inizio pandemia nella Regione ci sono stati 11.701 morti.