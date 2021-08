Bollettino 20 agosto: 7.224 contagi, 55 morti. AstraZeneca: “Efficace la terapia con gli anticorpi”

Sono 7.224 i nuovi contagi da Covid registrati in Italia, secondo il bollettino di oggi 20 agosto del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 49 morti (ieri 55) che portano a 128.683 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 220.656 tamponi, con un tasso positività che cala al 3,3% (ieri 3,5%).

In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 3.692 (+65), mentre sono 455 i ricoverati in terapia intensiva (-5 rispetto a ieri), con 26 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.211.080 i guariti (+6.211 ) e 131.462 gli attualmente positivi (+960).

Proprio oggi, AstraZeneca ha presentato AZD7442. Si tratta di una combinazione di anticorpi (non vaccini) modificata per fornire potenzialmente una protezione di lunga durata (potrebbe offrire “fino a 12 mesi di protezione”) ed è, puntualizza l’azienda, “la prima che ha dimostrato la prevenzione di Covid in un trial clinico”, ottenendo una “riduzione statisticamente significativa dell’incidenza di Covid sintomatico”, che era l’endpoint primario. Ora AstraZeneca si prepara a presentare i dati di profilassi (dai trial Provent e Storm Chaser) alle autorità regolatorie per la potenziale autorizzazione all’uso di emergenza o approvazione condizionata di AZD7442.

«Ben venga questa opzione per chi ha controindicazioni oggettive alla vaccinazione e per i quali può essere valutato questo approccio alternativo. Ma potrebbe anche servire – osserva il virologo Fabrizio Pregliasco – come profilassi nell’immediato in una situazione a rischio perché la vaccinazione necessita comunque di un certo tempo per proteggerti, mentre questo tipo di trattamento ti dà l’immediatezza della protezione”.

Bollettino 20 agosto regione per regione

LOMBARDIA – Sono 504 i nuovi contagi registrai oggi, 20 agosto, in Lombardia a fronte di 34.547 tamponi effettuati (1,4% tasso positività). I morti sono invece 3, il che porta il numero totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 33.875. Lo riferisce il bollettino della Regione. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive: sono 41 (-1), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 314 (+5). Il bollettino giornaliero sul coronavirus è diffuso da Regione Lombardia.

SICILIA – Sono 1.508 i contagi da Covid registrati in Sicilia su 17.543 tamponi processati nelle ultime 24 ore nell’Isola, dove gli attuali positivi sono 21.265. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 933, mentre si riportano 12 decessi, anche se, precisa la Regione siciliana, solo uno è relativo a oggi, mentre 8 sono di ieri, 3 del 18 agosto e uno del 16 agosto. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 663, mentre si trovano in terapia intensiva 83 pazienti

CAMPANIA – Sono 539 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 20 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 13.080 test. I pazienti Covid ricoverati in area non critica sono 348 (+8). In terapia intensiva, invece, 22 persone (-1).

LIGURIA – Sono 206 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 20 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non si registrano morti. Gli attuali positivi sono 3.175 (+36). I nuovi casi sono stati individuati su 3.129 tamponi molecolari, ai quali si aggiungono altri 3.539 tamponi antigenici rapidi. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 92 (+5), in terapia intensiva 11 persone (-2).

LAZIO – Sono 661 nuovi contagi Covid nel Lazio, secondo il bollettino diffuso dalla Regione oggi, 20 agosto. Sette i decessi (+1) compresi i recuperi. I ricoverati sono 528 (+2), le terapie intensive sono 67 (+2), i guariti sono 764. I casi a Roma città sono a quota 315. Il Lazio è a “rischio basso”, comunica in una nota l’assessore regionale alla Sanità e Integrazione sociosanitaria, Alessio D’Amato.

EMILIA ROMAGNA – Sono 637 i nuovi contagi da Covid in Emilia-Romagna, su un totale di 23.978 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino della Regione diffuso oggi, 20 agosto. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,7%. Si registra un decesso: una donna di 68 anni della provincia di Bologna. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.316. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 44 (-3 rispetto a ieri), 373 quelli negli altri reparti Covid (-2).

In Abruzzo solo 12 ricoverati in terapia intensiva

ABRUZZO – Sono 101 i nuovi contagi da Covid registrati oggi, 20 agosto, in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 78045. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2519. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 73357 dimessi/guariti (+81 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 2169, +20 rispetto a ieri. 62 pazienti (+2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 12 (+1 rispetto a ieri con 1 nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 2095 (+17 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

SARDEGNA – Sono 403 i nuovi contagi da Covid registrati in Sardegna nelle ultime 24 ore, con poco più di 3mila persone testate e quasi 6mila tamponi processati. Lo riporta il bollettino della Regione diffuso oggi, 20 agosto. Quattro i morti. In ospedale sono ricoverati 179 pazienti (+4), 19 (-1) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 7.425 persone(+144 rispetto a ieri).

Età media dei tre morti in Toscana: 87 anni

TOSCANA – Sono 700 i nuovi contagi di coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 20 agosto 2021. Quattro i morti. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 245.774 (92,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.767 tamponi molecolari e 4.914 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,5% è risultato positivo. Sono invece 5.242 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 13,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 12.374, +0,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 371 (11 in più rispetto a ieri), di cui 41 in terapia intensiva (3 in più). Oggi si registrano 4 nuovi decessi: un uomo e 3 donne con un’età media di 87,5 anni.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.485 tamponi molecolari sono stati rilevati 102 nuovi contagi (tra cui 4 migranti/richiedenti asilo) con una percentuale di positività del 2,27%. Sono inoltre 2.128 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 11 casi (0,52%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; scendono a 9 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 28 i ricoverati in cura in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute.

PUGLIA – Sono 347 i nuovi contagi di coronavirus in Puglia secondo i dati del bollettino di oggi, 20 agosto 2021. Si registrano altri 2 morti. Da ieri le Asl hanno eseguito 14.160 tamponi. I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: provincia di Bari 54, Bat 90, Brindisi 42, Foggia 39, Lecce 87, Taranto 26, residenti fuori regione 12. Attualmente i positivi sono 4.479: di questi 156 sono ricoverati in area non critica e 22 sono pazienti in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia di covid-19, nella regione si sono registrati 260.872 casi totali e 6.690 decessi.