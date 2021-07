Sgarbi nella sua lista per Michetti sindaco incassa anche il sostegno (esterno) di Enrico Montesano

“Ci siamo sentiti molte volte, ma non gli ho proposto io di candidarsi con noi. Oggi lo sentirò per capire cosa vorrà fare”. Lo dice all’Adnkronos Vittorio Sgarbi in merito all’ipotesi che l’attore Enrico Montesano sia candidato a Roma nella lista “Rinascimento” del critico d’arte.

Sgarbi pensa a Montesano come nome da inserire in lista



“Ho sempre avuto considerazione – afferma Sgarbi – della sua posizione sui vaccini. Il punto è il rispetto della democrazia e della diversità di opinione. Credo che l’elettorato possa trovare in Montesano una figura significativa. Lo hanno proposto spesso anche come candidato sindaco, so che lo ha cercato anche Paragone”. Lo stesso attore ha fatto sapere che sosterrà (ma dall’esterno) la lista del critico d’arte.

Il leader di Rinascimento, nella sfida elettorale per la Capitale fa parte del “tridente” come candidato assessore alla Cultura in una giunta di centrodestra guidata da Enrico Michetti sindaco e Simonetta Matone vice sindaco. Sgarbi, che appunto vuole inserire personalità di rilievo nella sua lista come l’attore Enrico Montesano, ha già delineato la sua previsione per il risultato finale.

“A Roma andremo molto bene – sottolinea – Una vittoria al primo turno sarebbe un fatto storico, ma sfioreremo il 44/45%. Il secondo, Gualtieri, farà il 25%, perché è vero che il centrosinistra vale il 35% ma il 10% se li porta via secchi quel rompic… di Calenda. Raggi? I 5 Stelle sono all’8%. Non andrà al ballottaggio. Al massimo arriverà al 15%. Non è possibile che il mondo vada così male… Dio esiste…”.

“Domani parteciperò alla fiaccolata delle 20.00 contro il Green Pass. Sono per il vaccino ma non per questa misura. Se io vado in Africa mi vaccino, ma non pretendo che gli altri si vaccinino. Se uno si vaccina che gli importa se gli altri non fanno altrettanto?”. Così il critico d’arte, commentando la sua presenza di domani in piazza del Popolo a Roma in una manifestazione contro il Green Pass.

