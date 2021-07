Scuola, il green pass non passa. Prof e studenti dicono no al certificato verde per rientrare in aula

Il pianeta scuola boccia il green pass per entrare in classe a settembre. No al certificato verde obbligatorio da parte della maggior parte del personale e degli studenti sopra i 12 anni. Lo rivela un sondaggio della Tecnica della Scuola. Oltre la metà dei 6.700 docenti che hanno risposto alle interviste si è detta contraria. In 8 casi su 10 dicono ‘no’ all’obbligo del green pass gli impiegati delle segretarie scolastiche. Gli assistenti tecnici e i collaboratori scolastici. Ma anche i presidi e le famiglie degli studenti. Tra questi il dissenso è ancora più marcato. L’83% dei ragazzi hanno risposto negativamente alle risposte al sondaggio nazionale.

Scuola, studenti e prof bocciano il green pass

Le perplessità confermano la riluttanza degli addetti ai lavori verso questo genere di imposizioni. Già al precedente sondaggio della Tecnica della Scuola sull’obbligo vaccinale, solo 4 su 10 insegnanti si erano detti favorevoli. Non sorprende il parere negativo dei più giovani. Nel rapporto tra rischi e benefici, in fatto di vaccini anti Covid per over 12enni, la bilancia pende sul primo. Per via della cattiva informazione del governo e dei media. E degli effetti collaterali che si sono verificati in passato anche tra gli under 20. Mentre il numero di ricoveri e vittime tra i giovani per il covid rimane fortunatamente residuo.

Il sondaggio della Tecnica della scuola

In altre parole – stando al sondaggio – per la generazione zeta l’unica motivazione al vaccino, per quanto forte, è compiere un gesto di altruismo a vantaggio di tutta la collettività. Un “sentimento” che evidentemente nella maggior parte viene meno. A rispondere al sondaggio in maggioranza assoluta gli insegnanti. Più della metà (55,5%), seguiti da una quota importante di genitori (attorno al 32,8%). Quasi il 44% di risposte è giunta dal Nord Italia; oltre il 30% dal Sud, isole incluse; mentre attorno a un quarto, complessivamente, sono state le risposte provenienti dal Centro. Quanto al grado di scuola, sono le scuole superiori (in particolare la scuola secondaria di secondo grado) a raccogliere il maggior numero di risposte, oltre il 40%; la primaria e la scuola secondaria di primo grado si attestano ognuna attorno al 25% di risposte.