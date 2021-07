Premio Strega 2021, pronostico avverato: vince Emanuele Trevi con “Due vite”, omaggio all’amicizia

Alla fine le previsioni che lo davano per favorito sono state ampiamente rispettate: Emanuele Trevi è il vincitore della LXXV edizione del Premio Strega con 187 voti per Due vite (Neri Pozza). Al secondo posto Donatella Di Pietrantonio con Borgo Sud (Einaudi), 135 voti. E sul terzo gradino del podio, Edith Bruck con Il pane perduto (La nave di Teseo), 123 voti. Al quarto posto Giulia Caminito con L’acqua del lago non è mai dolce (Bompiani), 78 voti. Mentre al quinto Andrea Bajani con Il libro delle case (Feltrinelli), 66 voti. Il premio è stato consegnato da Giuseppe D’Avino, presidente di Strega Alberti Benevento, come noto storico sponsor del liquore abbinato al riconoscimento fondato da Maria e Goffredo Bellonci.

Premio Strega, dal podio alla giuria, ecco i numeri della rassegna Ora, dopo il palmares, veniamo ai numeri della rassegna letteraria. Dunque: a presiedere il seggio Sandro Veronesi, vincitore della scorsa edizione del Premio Strega con Il Colibrì (La nave di Teseo). Hanno votato in 589 su 660 aventi diritto al voto (pari a circa l’89%). La giuria è composta dai 400 Amici della Domenica, il gruppo storico di votanti formato da personalità del mondo della cultura. E dai 240 voti tra i lettori all’estero scelti dai 30 Istituti italiani di cultura, i “lettori forti” scelti dalle librerie indipendenti e i voti collettivi espressi da scuole, università e gruppi di lettura. Tra i quali i circoli istituiti dalle Biblioteche di Roma. Numerosi gli scrittori entrati a far parte quest’anno del gruppo degli Amici della domenica: Silvia Avallone, Daniele Mencarelli, Premio Strega Giovani 2020, Giorgio Nisini, Matteo Nucci e Laura Pugno.

Premio Strega, la serata di premiazione in pillole

La proclamazione del vincitore della 75esima edizione è avvenuta questa notte nel giardino del Ninfeo del Museo Nazionale Etrusco di Valle Giulia a Roma, con la cerimonia trasmessa in diretta su Rai 3 e condotta da Geppi Cucciari. Rispettando le prescrizioni in materia di distanziamento fisico, la manifestazione non si è potuta svolgere alla presenza dell’ampio pubblico consueto: in ossequio ai protocolli sanciti dall’emergenza Covid, alla serata hanno presenziato 120 persone. Durante la cerimonia sono intervenuti Giovanni Solimine e Stefano Petrocchi, rispettivamente presidente e direttore della Fondazione Bellonci. Gli scrittori Francesco Piccolo e Dacia Maraini. E Stefano Rossetti, vicedirettore generale vicario di Bper Banca.

Emanuele Trevi vince il Premio Strega con il romanzo “Due vite”

Il romanzo Due vite racconta Rocco Carbone e Pia Pera, scrittori e amici, entrambi morti giovani. «Mi interessava vedere questi due miei amici dentro un aspetto di realizzazione artistica. E dentro un aspetto precedente di completa incertezza del futuro», ha detto il 57enne scrittore e critico letterario romano Emanuele Trevi. Vincitore della LXXV edizione del Premio per il quale comincerà nei prossimi giorni lo Strega Tour. Ed esattamente il 10 luglio, con Il Libro Possibile, a Polignano. E poi, dal 15 al 18 luglio, al Festival Armonia del Salento, ad Alessano. Il 23 luglio al Festival Letterature di Roma. Il 29 luglio con Una montagna di Libri a Cortina d’Ampezzo. 30 luglio, Marciana Marina, Elba. 26 agosto, Benevento Città Spettacolo. 27 agosto, La città dei lettori, Firenze. E infine, 28 agosto, Festival delle Emozioni, Terracina.

Gli altri riconoscimenti della serata

Il Premio Strega Giovani è stato consegnato a Edith Bruck, mentre Giulia Caminito ha ricevuto lo Strega Off. Il concorso di idee indetto da Bper Banca e rivolto alle venti Accademie di Belle Arti statali nazionali per la realizzazione di una scultura ispirata al mestiere di scrivere e all’importanza della promozione della lettura è stato vinto da Liang Yue, dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, che ha ricevuto una borsa di studio. La propria opera, una piuma in bronzo a forma di “S”, è stata donata ai cinque autori finalisti.