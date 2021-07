Napoli, voci sulla lista unica Lega-FI. C’è chi frena, ma Salvini dice: «La federazione nasca dal basso»

L’ipotesi circola: alle comunali di Napoli Forza Italia e Lega potrebbero presentare una lista unitaria. I rumors emergono nel giorno in cui il tema della federazione del centrodestra, come vorrebbe Matteo Salvini, o del partito unico, come vorrebbe Silvio Berlusconi, torna a fare capolino nel dibattito politico dall’assemblea nazionale di “Noi con l’Italia”, in corso a Roma. «La federazione di centrodestra deve essere richiesta che arriva dal basso, di cui i piani alti prendono nota», ha detto Salvini, ospite della convention.

Le voci sulla lista unica Lega-FI a Napoli

«Conta la squadra. Cristiano Ronaldo è andato a casa, io conto sulla squadra, su un centrodestra plurale che si aiuta a vicenda. La federazione – ha aggiunto Salvini – non è una cosa che si fa e si annuncia magari in un teatro». La dichiarazione di Salvini e le voci su Napoli, dove il centrodestra appoggia il candidato civico Catello Maresca, insomma, si tengono perfettamente insieme, e circolano anche su Roma. La Lega napoletana però frena. «È una cosa di cui si è sentito parlare, ma ad oggi l’ipotesi di partecipare al voto per il Comune, con liste unitarie tra Lega e FI non c’è», ha detto all’Adnkronos, Valentino Grant, europarlamentare della Lega e coordinatore del Carroccio in Campania.

Prove tecniche in vista delle politiche?

«Anzi – ha aggiunto l’esponente leghista – posso dire che correremo con la lista della Lega a Napoli e che, relativamente alla composizione, siamo a buon punto, circa i nomi dei candidati del nostro partito». Gli osservatori però continuano a non escludere la possibilità che da qui al voto d’autunno le carte possano cambiare e che si possa verificare quella convergenza «dal basso», di cui ha parlato anche Salvini, che rappresenterebbe un primo banco di prova in vista delle prossime politiche.