Lucio Malan aderisce a FdI. Segui qui la diretta della conferenza stampa con Giorgia Meloni (video)

Il senatore Lucio Malan ha deciso di aderire a Fratelli d’Italia. L’annuncio in una conferenza stampa in via della Scrofa, al fianco di Giorgia Meloni con il capogruppo al Senato Luca Ciriani. La scelta di Malan, parlamentare di lungo corso, conferma la credibilità del progetto politico di FdI, che continua a ricevere consensi fra i cittadini e adesioni nelle istituzioni a tutti i livelli. Fra queste, ultime in ordine di tempo, quelle del deputato europeo, Vincenzo Sofo, e del sindaco di Verona, Federico Sboarina.