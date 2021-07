L’impresa di due cani labrador (video): salvano una ragazzina nel mare in burrasca di Palinuro

Si chiamano Igor e Luna e sono due cani bagnino che operano sulle coste cilentane di Palinuro: ieri hanno compiuto la più straordinaria delle imprese portando in salvo, nel mare in burrasca, una ragazzina di 15 anni. Nel pomeriggio di ieri Ilenia era con un gruppo di amiche quando ha deciso di tuffarsi tra le onde alte, la corrente l’ha trascinata via ed immediatamente sono stati allertati i soccorsi. In acqua si sono tuffati i due labrador che hanno raggiunto la ragazza per poi nuotare controcorrente e riportarla in riva. La prima a raggiungere Ilenia è stata Luna, poi Igor l’ha aiutata fino al rientro sulla battigia. Tutto merito della Scuola Italiana Cani Salvataggio che da anni contribuisce alla sicurezza balnerare delle spiagge di Palinuro sotto il coordinamento della Guardia costiera e dell’Amministrazione comunale di Centola. Un altro miracolo dei cani, che si danno da fare ovunque quando c’è da salvare un essere umano. E molto spesso sono proprio i labrador a rendersi protagonisti…