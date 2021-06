Un cucciolo di cane “eroe” ha salvato la vita a una ragazza che stava per suicidarsi da un ponte

Voleva lanciarsi da un ponte ma alla vista del cucciolo di cane che scodinzolava e le faceva le feste, ha rinunciato al suo triste progetto, Il cagnolino, razza Labradoodle di nome Digby,è riuscito laddove polizia, vigili del fuoco e volontari non erano riusciti: convincere una giovane donna a non suicidarsi. E’ accaduto nella cittadina inglese di Exeter, nel Devonshire, su uno dei ponti dell’autostrada M5. La ragazza era sul ciglio del ponte ed i procinto di lanciarsi: a nulla erano serviti gli interventi delle forze dell’ordine e degli psicologi fino a quando un pompiere non ha pensato alla soluzione più intima: portare sul posto il cagnolino della caserma Digby, con i vigili del fuoco da tre anni. Un cane “eroe”, non il primo.

Il cane salva la ragazza dal sucidio, un “pompiere” a quattro zampe

I giornali inglesi hanno raccontato così la storia: “Oggi Digby ha fatto una cosa grandiosa, ha salvato la vita di una giovane donna ha detto un portavoce della stazione dei Vigili del fuoco protagonista del salvataggio, la Devon & Somerset Fire & Rescue Service – quando Digby è arrivato, la donna si è girata immediatamente verso di lui, lo ha guardato e gli ha sorriso. Questo ci ha permesso di iniziare a parlare proprio di lui e del suo ruolo all’interno della nostra stazione”, è stata la versione dei soccorritori. “Le abbiamo chiesto se voleva venire a conoscerlo ma che per farlo sarebbe dovuta scendere dalla ringhiera ha spiegato il portavoce – siamo stati contentissimi di vedere che lo ha fatto. Le auguriamo di rimettersi presto”. “