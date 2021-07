Libero De Rienzo, trovata eroina in casa: nell’ultima foto su Instagram forse un indizio sulla morte

Clamorosi sviluppi nella morte di Libero De Rienzo. In casa dell’attore, trovato morto giovedì scorso in casa. I carabinieri hanno infatti individuato tracce di eroina nel suo appartamento a Roma, in zona Aurelio.

Il RIS (Reparto Investigazioni Scientifiche), da una prima verifica, ha però contemporaneamente appurato l’assenza di tracce di droga addosso all’attore. Nella giornata di oggi i magistrati hanno invece delegato l’autopsia, affidandola al medico del policlinico Gemelli De Giorgio, e l’esame sarà effettuato domani.

La polvere bianca in questione era stata rinvenuta su un tavolo, nell’open space tra soggiorno e cucina dell’appartamento dell’attore, dove sono state ritrovate anche molte scatole di farmaci. La moglie dell’attore, la costumista e scenografa Marcella Mosca, avrebbe parlato di un passato problematico dell’attore segnato dall’uso di cocaina, della quale De Rienzo sarebbe stato un consumatore pentito.

Forse Libero De Rienzo ha fumato eroina con altre sostanze

Come riporta Repubblica, “si tratta di una singola dose, conservata in una bustina di cellophane, con un principio attivo piuttosto basso, intorno al 10 per cento e priva di sostanze da taglio particolari“. Insufficiente, quindi, a uccidere una persona. Spunta tuttavia un’altra ipotesi investigativa. E che Libero De Rienzo abbia fumato eroina assieme ad altre sostanze. L’ultimo post dell’attore di origini napoletane sul proprio profilo instagram è uno scatto apparentemente insignificante. «Notte africana. Tanto vale accendersi un fuoco in bocca», sono le parole che De Rienzo ha scritto nel suo ultimo post social in cui mostra la fotografia di un posacenere pieno di sigarette. Il post è datato 14 luglio, alle 4 di notte.

L’attore di Smetto quando Voglio sarebbe morto il giorno dopo la pubblicazione dell’ultimo post, di quel posacenere che ora gli investigatori esamineranno in cerca di informazioni. Proprio da quest’ ultimo post sui social l’idea che l’attore di origini partenopee l’eroina possa averla fumata. Il che spiegherebbe l’assenza di siringhe in casa. I familiari hanno ammesso agli inquirenti che l’attore napoletano in passato aveva avuto a che fare con la droga. Una dipendenza che aveva superato. Nell’appartamento i carabinieri hanno rinvenuto anche alcuni medicinali, pare dei tranquillanti, anche questi al vaglio delle forze dell’ordine.