Incarico presso la Santa Sede per Maria Teresa Bellucci: sarà consulente per la tutela dei minori

«Sono estremamente onorata di essere stata incaricata dal Sottosegretario della Santa Sede al Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, Padre Fabio Baggio, ad offrire il mio contributo presso il Dicastero in qualità di esperta in materia di tutela dei minori». Lo comunica con un post su Facebook la deputata di FdI, Maria Teresa Bellucci.



«Con l’obiettivo di promuovere l’ascolto del minore, in tutte le sedi – prosegue il post della parlamentere di Fratelli d’Italia – per garantire la piena tutela dei suoi diritti, è stato chiesto il mio impegno per far emergere le violenze che affliggono i più piccoli. Così da elaborare raccomandazioni per le Istituzioni competenti e sovranazionali europee».



«Metterò a servizio – prosegue la Bellucci – tutte le mie competenze, poiché la protezione dei bambini, il riconoscimento del diritto ad amorevoli cure e alla difesa da ogni violenza e maltrattamento sono vissuti, per me, da sempre, come un’assoluta priorità. Per i più indifesi di oggi, per un futuro più luminoso».

Il Dicastero nato nel 2016 per volontà di Papa Francesco

Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale nasce il 17 agosto 2016. Come riferisce il sito vaticano, è frutto dell’azione di riforma che fonde insieme i quattro precedenti Pontifici Consigli, secondo il volere del Santo Padre Francesco espresso con la Lettera Apostolica, in forma di Motu Proprio, Humanam Progressionem.

Si tratta del Pontificio Consiglio per la Giustizia e la Pace. Del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti. Del Pontificio Consiglio Cor Unum. Infine, il Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari per la Pastorale della Salute.

Il nuovo Dicastero è chiamato ad esprimere la sollecitudine della Chiesa negli ambiti della giustizia. Ma anche della pace e della salvaguardia del creato. Oltre a quelli che riguardano la salute e le opere di carità.

Maria Teresa Bellucci chiamata da Padre Baggio

Padre Fabio Baggio, scalabriniano, è uno dei due sottosegretari all’interno del Dicastero per il Servizio allo Sviluppo Umano Integrale. La sezione è sotto le dirette dipendenze di Papa Francesco.