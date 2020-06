Droga, Bellucci (FdI): «In Italia girano oltre 300 sostanze diverse, molte di origine sintetica»

«In Italia muore quasi una persona al giorno di droga, girano oltre 300 sostanze diverse e molte sono di origine sintetica a basso costo. Hanno effetti devastanti». Lo afferma Maria Teresa Bellucci, parlamentare di FdI. «L’Italia è al terzo posto per cannabinoidi in Europa, al quarto posto per utilizzo di cocaina. Il mercato della droga fa spendere alle famiglie italiane oltre 15 miliardi di euro».

Bellucci: no alla liberalizzazione

Bellucci interviene nel corso di un webinar in occasione della 33^ Giornata mondiale di lotta alla droga, organizzato da FdI: Emergenza Coronavirus: Futuro sistema dei servizi per le Dipendenze. «Da troppi anni non si fa nulla per le dipendenze patologiche e non abbiamo un sottosegretario alle Politiche antidroga da oltre 10 anni. Possiamo dire che nei vari decreti giunti in Aula nel corso dell’emergenza Coronavirus l’attenzione per le dipendenze patologiche è stata del tutto assente. FdI con insistenza e’ intervenuta con proposte ed emendamenti chiedendo al governo di inserire sia nel dl Cura Italia che Liquidità risposte e fondi da destinare al mondo del terzo settore e al servizio pubblico».

«Intervenire il più presto possibile»

«Con il dl Rilancio abbiamo continuato a insistere ma inutilmente», aggiunge la Bellucci. «Purtroppo nel dl Rilancio in discussione alla Camera sono stati inseriti 3 emendamenti che propongono la commercializzazione della Cannabis. Ogni occasione è buona per inserire questi emendamenti che vorrebbero aprire la strada alla commercializzazione della Cannabis. Non si fa nulla in aiuto degli operatori del Turismo, per le famiglie e le piccole e medie imprese mentre si vuol far passare l’idea che solo con la Cannabis e’ possibile superare questa emergenza economica che colpisce l’Italia, aumentandone il Pil».