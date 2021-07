Covid, Freedom Day: la Gran Bretagna sceglie la libertà. Revocate le restrizioni

Mentre il governo italiano, che si definisce democratico, si appresta a restringere le libertà personali dei suoi concittadini e di quanti entreranno nel nostro Paese imponendo l’utilizzo del Green pass in vari luoghi e occasioni e, di fatto, costringendo le persone a vaccinarsi per non vivere una vita di rinunce e di discriminazioni, la Gran Bretagna , nel nome del Freedom Day, va in controtendenza. E revoca quasi tutte le restrizioni imposte in precedenza per contenere la diffusione del Coronavirus, tra cui il rispetto del distanziamento sociale e l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi.

L’occasione è il Freedom day, il giorno della libertà che, da oggi, è scattato in tutta la Gran Bretagna, fra le proteste dei cosiddetti esperti – ognuno ha i suoi Burioni – i quali invitano a indossare comunque la mascherina agitando il presunto rischio che si possano registrate fino a 200mila casi al giorno.

Ma il governo inglese – sganciato, oramai, dal giogo e dai ricatti degli euroburocrati – va dritto per la sua strada. Ed è entrata in una nuova fase nonostante il ministro della Salute Matt Hancock sia positivo al Covid-19 e il premier Boris Johnson si sia visto costretto ad autoisolarsi dopo il contatto stretto con un contagiato. Di qui l’appello di Johnson a essere ”cauti”.

Sui social l’iniziativa governativa del Freedom Day è stata salutata ovviamente con post sarcastici del medici del Servizio sanitario nazionale.

Una dottoressa ha scritto su Twitter di una grande festa a mezzanotte nelle terapie intensive per celebrare la fine del Covid-19 grazie al Freedom Day.

Il post è stato accompagnato da una sua foto in ospedale, pronta ad accogliere i nuovi contagiati che lei prevede ci saranno dopo la decisione governativa di riaprire tutto.

E qualcun altro, sempre sui social, ha parlato di iniziativa ”criminale”.

Mentre altri parlano di giorno della ”resa” invece che di libertà.