Covid, contagi ancora in aumento: sono 2.455. Sestili: «Presto saremo come il Regno Unito»

Sono stati 2.455 i nuovi contagi Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 2.153. Dunque, casi in aumento, come conferma anche il tasso di positività che passa dall’1% di ieri all’1,28% di oggi, rispettivamente su 210.599 e su 190.922 tamponi. Calano, invece, i morti. Ieri erano stati 23, in aumento rispetto ai 20 del giorno precedente. Nelle ultime 24 ore sono stati, invece, nove. «È molto probabile che in poche settimane raggiungeremo lo stesso numero di casi del Regno Unito», ha detto il fisico Giorgio Sestili, ideatore della pagina Facebook “Coronavirus – Dati e analisi scientifiche”.

I contagi e i ricoveri da Covid

Aumentano, sebbene solo di due, anche i pazienti in terapia intensiva, che arrivano così a 153, con 11 nuovi ingressi a fronte dei 7 di ieri. Continuano a calare, invece, i ricoverati con sintomi che scendono a 1.089, vale a dire 19 meno di ieri. Sono poi 40.900 gli attuali positivi, mentre ieri erano 41.700 in aumento di 1.051 unità rispetto al giorno precedente.

Sestili: «In poche settimane numeri con nel Regno Unito»

«I casi stanno risalendo velocemente, addirittura nell’ultima settimana si registra un +75%. Siamo nel pieno di una crescita esponenziale, con un tempo di raddoppio di 7 giorni», ha spiegato Sestili, per il quale con questo ritmo di contagi Covid «è molto probabile che in poche settimane raggiungeremo lo stesso numero di casi del Regno Unito». In Gran Bretagna oggi si sono registrati 48.553 nuovi contagi Covid e 63 decessi, il numero di morti più alto dallo scorso 9 aprile. Ieri erano stati rispettivamente 42.302 e 49.