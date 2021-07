Calcio, Mourinho arriva a Ciampino: tifosi in delirio. La Roma entra nell’era dello “Special One” (video)

Per la Roma calcio comincia l’era dello Special One. José Mourinho è infatti arrivato all’aeroporto di Ciampino, a meno di due mesi dall’annuncio del suo ingaggio da parte del club capitolino. Il tecnico portoghese ha subito inaugurato “l’operazione simpatia” (ma non ne aveva bisogno) mostrando ai tifosi una sciarpa giallorossa. Tutto improntato al nero, mascherina compresa, il resto del suo look. A lui invece hanno consegnato un kit con un’agenda personalizzata. Mourinho è arrivato (con leggero ritardo sull’orario previsto) a bordo del jet privato proveniente da Lisbona pilotato dal presidente della Roma Dan Friedkin.

Cori e striscioni ad accogliere Mourinho

Ad attenderlo circa 300 tifosi, che stazionavano già da tempo all’esterno del secondo aeroporto della Capitale. Ma persino l’attesa è stata scandita da cori e srotolamento di striscioni inneggianti allo Special One. Nessuno lo dice apertamente, ma la speranza covata da ogni romanista in fondo al proprio cuore è che presto Mourinho possa portare la loro squadra laddove , esattamente dieci anni fa, portò l’Inter di Moratti: a vincere il triplete. Significa aggiudicarsi nello stesso anno scudetto, coppa Italia e Coppa dei Campioni.

Ai tifosi: «Daje Roma»

Subito dopo l’arrivo a Ciampino, il tecnico portoghese si recherà a Trigoria dove, a meno di permessi dell’ultim’ora, trascorrerà i cinque giorni di quarantena previsti dalla normativa anti-Covid. La popolarità di Mourinho in Italia è ancora intatta. Le sue doti di allenatore, così come quelle di motivatore dello spogliatoio sono ancora circondate da un alone di leggenda. E questo nonostante i risultati non proprio esaltanti registrati di recente in Inghilterra, alla guida del Tottenham. L’ingaggio di un club affamato di vittorie fargli riacquistare familiarità con i trionfi. È anche per questo, forse, che ha voluto ringraziare i tifosi con un tocco di vernacolo dispensato via Instagram. «Grazie mille, grazie di cuore. Daje Roma». A seguire, anche un video dalla macchina che dall’aeroporto di Ciampino lo porta a Trigoria.