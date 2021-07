Bollettino Covid 9 luglio: 1390 casi, 25 morti. Brusaferro: “La variante Delta colpisce i più giovani”

Sono 1.390 i nuovi casi di Covid-19 in Italia e 25 i morti da ieri. Secondo il Bollettino del 9 luglio del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 196.922 tamponi, per un indice di positività dello 0,7%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 169, -11 rispetto a ieri.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.167 (-30). I guariti sono 1.434 nelle ultime 24 ore, complessivamente da inizio pandemia sono 4.099.339.

La variante Delta del covid in Italia “cresce, dal 5,2% di maggio al 27,7% di giugno”. Così il presidente dell’Istituto superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio regionale Covid-19 della Cabina di Regia.

“La scorsa settimana abbiamo censito come la decrescita si fosse fermata, oggi censiamo il fatto che ci sono più Regioni che hanno cominciato una lieve ricrescita”, ha spiegato ancora Brusaferro, aggiungendo: “L’infezione tende a colpire sempre più l’età giovane, parliamo di un’età mediana di 31 anni, per chi contrae l’infezione. Ma anche per i ricoveri comincia a scendere: l’età mediana di chi viene ricoverato in ospedale è di 52 anni”.

E, a questo proposito, Brusaferro ha aggiunto: “E’ importante vaccinare il più rapidamente possibile con il ciclo completo, “perché ci sono differenze tra l’essere vaccinati completamente o parzialmente”. Nei vaccinati con ciclo completo, “sia per i ricoveri in terapia intensiva sia per i decessi, il rischio è abbattuto significativamente, rispetto a chi non è vaccinato o vaccinato parzialmente”.

Bollettino 9 Luglio regione per regione

LOMBARDIA

Sono 230 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 9 luglio. Registrati inoltre altri tre morti nelle ultime 24 ore, che portano i decessi totali a 33.795 da inizio pandemia. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (35, -8 rispetto a ieri) e nei reparti (127, -7). 32.953 i tamponi effettuati, i nuovi positivi sono lo 0,6%. Nel dettaglio i nuovi casi per provincia: Milano 89 di cui 46 a Milano città; Bergamo 7; Brescia 21; Como 4; Cremona 9; Lecco 0; Lodi 26; Mantova 10; Monza e Brianza 0; Pavia 7; Sondrio 4 e Varese 21.

LAZIO

Sono 135 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 9 luglio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati 8mila i tamponi molecolari nella Regione, oltre a quasi 16mila antigenici per un totale di quasi 24mila test con una percentuale di positività allo 0,6%. Da ieri i ricoverati sono stati 135, mentre i guariti sono stati 230. Le terapie intensive occupate nel Lazio sono 27. I casi a Roma città sono a quota 98. L’rt è in lieve rialzo a 0,7.Nella Asl Roma 1 sono 44 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 37 nuovi contagi e un morto nella Asl Roma 2, nella Asl Roma 3 17 i nuovi casi, mentre nella Asl Roma 4 10 nuovi casi e nella Asl Roma 5 sono 5 nuovi casi e un morto. Nella Asl Roma 6 sono 14 i nuovi caso isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nelle province si registrano 8 nuovi casi e si registra 1 decesso. Nella Asl di Frosinone si registrano 2 nuovi casi, 2 nuovi contagi e un morto nella Asl di Latina, 4 a Viterbo e nessuno a Rieti.

PIEMONTE

Sono 40 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 9 luglio. Registrato inoltre un altro morto. I nuovi positivi sono pari allo 0,2 % di 20.061 tamponi eseguiti, di cui 15.683 antigenici. Dei 40 nuovi casi, gli asintomatici sono 23 (57,5%). I casi sono 12 di screening, 20 contatti di caso, 8 con indagine in corso, 2 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 2 in ambito scolastico e 36 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 367.238, di cui 29.620 Alessandria, 17.506 Asti, 11.538 Biella, 52.983 Cuneo, 28.296 Novara, 196.542 Torino, 13.755 Vercelli, 12.995 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.505 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.498 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

CALABRIA

Sono 48 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 9 luglio. Registrato inoltre un altro morto. 2.053 i tamponi effettuati, +75 guariti, 1.234 il totale dei decessi. Il bollettino, inoltre, registra -28 attualmente positivi, -21 in isolamento, -6 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 3).

ABRUZZO

Sono 32 (di età compresa tra 6 e 77 anni) i nuovi contagi da coronavirus registrati in Abruzzo oggi, 9 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2.512. Sono 71.685 dimessi/guariti (+43 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 906 (-13 rispetto a ieri). 26 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 879 (-14 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.195 tamponi molecolari e 1.774 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.8 per cento.

MARCHE

Sono 19 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 9 luglio 2021, secondo i dati del bollettino covid della regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1788 tamponi: 895 nel percorso nuove diagnosi (di cui 307 screening con percorso Antigenico) e 893 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 2,1%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 19 (1 nella provincia di Macerata, 3 nella provincia di Ancona, 1 nella provincia di Pesaro-Urbino, 1 nella provincia di Fermo, 12 nella provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (4 casi rilevati), contatti in setting domestico (7 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (8 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (0 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (0 casi rilevato) e di 0 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening un totale di 307 test antigenici effettuati e 4 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 1%.

TOSCANA

Sono 79 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 9 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 79 su 10.289 test di cui 5.164 tamponi molecolari e 5.125 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,77% (1,9% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 3.290.559.

VALLE D’AOSTA

Tre nuovi contagi da Covid 19 e un decesso oggi, 9 luglio, in Valle D’Aosta. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione che segnala due persone guarite per un totale complessivo di 11.204. Nessun ricoverato in ospedale e 23 persone in isolamento domiciliare. Il totale delle persone colpite da Covid-19 sono 11.700. I decessi di persone risultate positive da inizio epidemia sono 473.

PUGLIA

Sono 44 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 9 luglio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati 5.875 tamponi fatti nella Regione e i guariti sono stati . Da inizio pandemia in Puglia sono morte 6.650 persone. Nella Regione i casi attualmente positivi sono 2.136. I ricoverati sono 191, mentre ieri erano 192, uno in meno rispetto a ieri.

FRIULI

Sono 17 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 9 luglio. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.420 tamponi molecolari e 1.689 antigenici. Sei i ricoveri in reparti ordinari Covid e uno in terapia intensiva. Da inizio pandemia i morti sono stati 3.789. I guariti sono 103.062, a cui se ne aggiungono 9 solo clinicamente, mentre quelli in isolamento risultano essere 199.

EMILIA ROMAGNA

Sono 99 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 9 luglio. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 17.532 tamponi con una percentuale di positività allo 0,6%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 33,5 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Parma con 16 nuovi casi, seguita da Bologna e Modena, entrambe con 15 casi. Poi Piacenza con 13 nuovi casi, Reggio Emilia e Ravenna, entrambe con 9, Rimini con 8, Forlì con 6, il Circondario Imolese con 4, Cesena a 3 e, infine, Ferrara a 1.