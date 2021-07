Bernardo: “Milano non merita questo degrado. Libereremo la città dalla paura e dall’insicurezza”

“Chiunque di voi girasse dalla periferia al centro e dal centro alla periferia vedrebbe come la città è degradata e lasciata andare e come i milanesi si sentano soli”. Lo ha detto il candidato sindaco per il centrodestra a Milano, Luca Bernardo, a chi gli chiedeva cosa non gli piacesse dell’amministrazione milanese. “Noi quella solitudine la colmeremo”, ha aggiunto.





Il candidato sindaco del centrodestra ha parlato anche dal palco dell’evento sul referendum per la giustizia della Lega, spiegando di sentirsi “uomo fortunato, con una bellissima famiglia”. Milano, ha aggiunto, “non solo mi ha dato i Natali. Mi ha creato un percorso di studio e lavorativo: Milano mi ha dato tanto e quindi devo ridare qualcosa a questa città”. Secondo Bernardo, “i milanesi hanno entusiasmo e voglia di rilancio, un vento positivo di gente che crede che Milano deve uscire da questa situazione”.

Il candidato del centrodestra: “Da medico conosco il disagio dei milanesi”





Adesso, ha detto, “bisogna uscire dal centro, dobbiamo andare nelle periferie e ascoltare le persone. Dobbiamo costruire città migliore, bella da vivere e da vedere, dove c’è sicurezza. Oggi c’è gente che dorme in macchina, anziani che hanno paura da casa. Sono stato a Rogoredo, a Famagosta, a Gratosoglio e su viale Sarca, il sociale lo conosco da sempre, conosco l’abuso, i tentati suicidi, il bullismo: questo è il sociale. In periferie ho visto il degrado di marciapiedi rotti, le buche”. Poi, “se la periferia sta male il centro non ride”, ha aggiunto.



A dargli una spinta a partecipare alla competizione elettorale è stato anche il Covid. “Abbiamo perso tante persone, amici, medici, infermieri e anziani, bisogna avere e dare rispetto della vita umana e della persona. Questo è un altro motivo per il quale ho deciso di partecipare a questa corsa dove non sono solo. La coalizione è solida e piena di proposte e persone che vogliono lavorare”.

Albertini in ticket con Bernardo per Milano?

La presentazione ufficiale della squadra di Luca Bernardo per le amministrative a Milano dovrebbe “avvenire la settimana prossima”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un evento a Milano. “Stiamo lavorando per organizzarla giovedì o venerdì prossimi, così da avere la presenza di tutti. Voglio presentare una squadra di 4, 5, 6 persone che arrivano dal mondo delle professioni, è un atto di umiltà”. Quanto all’ex sindaco Gabriele Albertini, che era disponibile per un ticket, “lavorerò perché faccia parte della squadra”, ha aggiunto.

Il capolista di Fratelli d’Italia, in consiglio comunale, sarà invece il giornalista ed editorialista di Libero, Vittorio Feltri.