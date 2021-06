Vergognose e deliranti minacce di morte alla figlia di Salvini: «Le faccio schizzare il cervello»

Minacce e parole cariche d’odio contro una bambina di 8 anni solo perché è la figlia di Matteo Salvini. La bambina è stata insultata e minacciata sui social con frasi di inaudita violenza da un anonimo. «Salvini a tua figlia le faccio schizzare il cervello», ha scritto un anonimo.

Il leader della Lega attraverso i suoi social ha voluto ricordare le frasi choc scritte da un profilo anonimo e risalenti allo scorso ottobre. «Il profilo di questo anonimo “signore” è ancora attivo, dopo mesi dalla denuncia di queste minacce deliranti e vomitevoli contro una bimba di 8 anni, e la “giustizia” italiana non ha ancora fatto e ottenuto nulla», ha scritto Salvini. Poi ha osservato come molti utenti, suoi follower, siano stati «sospesi dai social per un post o un aggettivo non gradito…Viva la Democrazia e la Libertà. Sempre», ha proseguito Salvini.

Nel post l’ex ministro ha allegato quanto scritto dall’anonimo a ottobre . «Guardate com’è bella la mia principessina. Altro che la figlia infame di Salvini (che non può che essere infame quasi quanto lui), spero che un giorno sua figlia crepi». Non contento, l’uomo aveva poi aggiunto frasi ancora più gravi in un successivo commento: «Salvini a tua figlia, fatti i ca*** tuoi, l’ultimo avvertimento… ti sgozzo vivo se ti esprimi in campi in cui non sei esperto e non parlarmi di cultura che qualche secolo fa eravate come animali».