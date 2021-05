“Devi morire”. Minacce a Salvini per il tweet su Israele. La solidarietà di FdI: parole inaccettabili

Ancora un attacco ad alzo zero sui social contro Matteo Salvini. Obiettivo preferito, insieme alla leader di Fratelli d’Italia, dagli odiatori che proliferano sulla rete. Tra questi anche Chef Rubio. Insulti e minacce di morte. Questa volta il leader della Lega finisce nel mirino dei ‘democratici’ a senso unico per la solidarietà manifestata a Israele, dopo il raid rivendicato da Hamas.

Valanga di minacce e insulti a Salvini per il tweet su Israele

Sotto al suo tweet è un crescendo di offese pesantissime. “Il mio pensiero e la mia solidarietà al popolo di Israele. Ancora una volta bersaglio di missili e violenza. Chi attacca Israele attacca la democrazia”. Questo il pericoloso cinguettìo del leader del Carroccio. Che ha scatenato gli hater di professione. “Devi morire bruciato tra le fiamme dell’inferno, te e tutto il popolo di Israele”, è uno dei commenti più gentili. “Hai la mamma più zoccola di tutti”, ha scritto un altro.

Chef Rubio tra gli odiatori più incalliti

Tra i commenti più volgari spicca quello di Chef Rubio. Che abbandona le ricette per esibire la sua provata fede palestinese scatenando una valanga di insulti contro il ‘nemico sionista’. “Il mio pensiero e la mia solidarietà al tuo culo, ancora una volta bersaglio delle verghe sioniste. Attieniti alle foto coi caffè e ai sorridi ebeti, che ogni volta che scoreggi fuori dal seminato insulti il genere umano”. Così il conduttore di Unti e bisunti.

Il leader leghista: “Che faccio querelo o ignoro?”

Stavolta la misura è colma anche per uno come Salvini abituato a minimizzare. “Poi si dicono democratici e pacifisti. Querelo o ignoro?”, ha chiesto su Twitter ai suoi follower condividendo gli insulti ricevuti. Meditando questa volta di passare alle vie legali.

Giorgia Meloni, anche lei molto spesso bersagliata sui social, non esita a denunciare la deriva inaccettabile. La leader di Fratelli d’Italia in un tweet esprime piena solidarietà e vicinanza al leader della Lega. E definisce “inaccettabili” le minacce di morte ricevute da Salvini. Dal Palazzo, maggioranza in testa, nemmeno una parola. Pd e grillini si guardano bene dal commentare.