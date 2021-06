Trump: «Presto ci riprenderemo l’America. L’amministrazione Biden è già una catastrofe»

Donald Trump non molla. I democratici “hanno usato Covid” per cambiare l’esito delle elezioni presidenziali del 2020. Ma «presto ci riprenderemo l’America. Abbiamo vinto le elezioni due volte ed è possibile che dovremo vincerle una terza volta». L’ex presidente degli Stati Uniti ne parla nel corso del suo primo comizio Maga (Make America Great Again) post-presidenza in Ohio che ha riunito migliaia di persone in Ohio. L’occasione è la campagna a sostegno di Max Miller, un suo ex collaboratore alla Casa Bianca, che sta sfidando alle primarie Anthony Gonzalez, uno dei dieci deputati repubblicani che hanno votato per l’impeachment di Trump dopo l’assalto al Congresso.