Tragedia a Ibizia, coppia di turisti cade dal balcone e muore. Lei è italo-spagnola

Due giovani turisti sono morti cadendo dal balcone del quarto piano di un albergo di Ibiza. Secondo la polizia si tratta di una donna di 21 anni di nazionalità spagnola e italiana e di un uomo marocchino di 26 anni.

Ibiza, coppia di turisti muore cadendo dal balcone

I fatti sono avvenuti attorno alle 04.30 del mattino presso l’albergo Torre del Mar, un quattro stelle della zona turistica di Playa d’en Bossa. I servizi di soccorso non hanno potuto far nulla per le vittime, morte sul colpo.

Al momento non si conoscono le cause della tragedia. A quanto scrive El Mundo, non si esclude un caso di femminicidio. Secondo le prime indagini, la donna è precipitata per prima, seguita dall’uomo.

A San Pietroburgo una coppia cade dal balcone

Alcuni giorni fa a San Pietroburgo una coppia è caduta dal balcone durante un’accesa discussione. Per fortuna entrambi si sono salvati. Stavano discutendo animatamente sul balcone della loro abitazione a San Pietroburgo, quando la ringhiera ha ceduto e sono precipitati per 7 metri, finendo sul cemento. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza in ospedale con ferite “gravi”, secondo quanto riportato dai media locali. Dalle notizie riportate avrebbero diverse fratture agli arti, ma non sembrano in condizioni critiche. Testimoni oculari, come riporta il quotidiano Komsomolskaya Pravda, hanno detto di aver visto la coppia litigare intorno alle 10 del mattino, poco prima del terribile incidente.

Il racconto di un testimone

«Stavo camminando con il mio collega, stavo facendo un filmato della strada quando mi sono accorto di due persone che litigavano sul balcone», ha raccontato un testimone al giornale russo. «Fortunatamente in zona c’era qualcuno con esperienza medica e ha controllato i loro polsi, dicendo che erano sopravvissuti entrambi. Abbiamo chiamato un’ambulanza». Come riporta il Sun, è stata aperta un’indagine per capire se il balcone, di un edificio del 1833, fosse in cattive condizioni.