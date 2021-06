Sondaggio Euromedia, continua la scalata di Fratelli d’Italia che stacca il Pd e il M5S

Continua la scalata di Fratelli d’Italia. Un vero e proprio exploit. Il partito di Giorgia Meloni di giorno in giorno rosicchia voti ad avversari e alleati, piazzandosi ormai ‘stabilmente’ nei sondaggi al secondo posto, dietro la Lega. Staccando il Pdi di Letta di quasi 2 punti percentuali. Sono i numeri dell’ultimo sondaggio di Euromedia Research per la puntata odierna di Porta a porta.

Sondaggio Euromedia, nuovo exploit di Fratelli d’Italia

Secondo le intenzioni di voto raccolte da Alessandra Ghisleri, infatti, la Lega rimane primo partito con il 21.5%, con un calo dello 0,3%. Seguita da Fratelli d’Italia che cresce quasi di un punto sfiorando il 20 per cento (19.8%). Con l’ulteriore calo del Pd, quotato al 18% (-0.8) il partito della Meloni, dopo averlo superato, stacca il Nazareno di quasi due punti. I dem sono in un cul de sac. Il partito di Letta non non cresce né quando vira a sinistra perdendo i voti moderati. Né quando si posiziona al centro, smarrendo i voti della sinistra. Se si votasse oggi in totale la coalizione di centrodestra raggiunge il 49.3%. Mentre l’area di centrosinistra che prevede un’alleanza con il M5s raccoglierebbe solo il 38%. Sempre alta la quota di indecisi-astenuti, pari al 31.5%.

Il partito di Giorgia Meloni stacca il Pd di quasi 2 punti

Secondo il sondaggio il M5s recupera mezzo punto e ottiene il 16% (+0.5). Seguono in ordine decrescente: Forza Italia 6.6% (+ 0.1), Leu composto da Mdp-Articolo1 2.3% (-0.4) e da Sinistra Italiana 1.7% (+0.9), Azione (Calenda) 2.8% (-0.3), Italia Viva (Renzi) 2.4% (+ 0.6), +Europa 1.6% (+0.2), Federazione dei Verdi-Europa verde 1.4% (-0.7), altri del Centrodestra (Coraggio Italia, Noi con l’Italia, UDC ecc.) 1.4% (+0.2), altri non coalizzati 4.5% (-0.8).

Le intenzioni di voto degli italiani stanno mutando orientamento settimana dopo settimana, mostrando una evidente svolta a destra come mai vista in Italia da molti decenni a questa parte. Nell’arco di alcune settimane Giorgia Meloni ha guadagnato punti sottraendoli a Salvini, superando Partito democratico e Movimento 5 Stelle.